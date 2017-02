Odvolají hejtmana Olomouckého kraje Koštu? Sledujeme ON-LINE

Jiří Zemánek, první náměstek hejtmana (ČSSD):

Nikdo z nás nic takového nechtěl. Jsem rád, že se situace dostala z osobní roviny dvou členů ANO do situace věcné.

Myslíte, že by v tomto bodě mohlo dojít k dohodě mezi panem hejtmanem a hnutím ANO? Může to být zlatý člověk, ale když se nesejde s vítězem voleb, nedá se nic dělat. Měli bychom dát v koaliční smlouvě prostor hnutí ANO, aby se se svým hejtmanem dohodli. Ale to nebylo možné.

Dostali jsme se do situace, které dehonestuje kraj. Je potřeba říct si důvody a dohrát to do konce. Nedokážu si představit důvody, aby hnutí ANO řeklo, že se jede dál. My koaliční partneři se přidáváme, protože chceme, aby kraj fungoval.