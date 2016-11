Hejtman Miloš Petera: Rozdělovat peníze úplně spravedlivě ani nejde

Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ - Už příští týden předá hejtman Miloš Petera Středočeský kraj do rukou nové hejtmanky. Jaké pocity zažívá nyní, na konci volebního období?

Končící středočeský hejtman Miloš Petera.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Jak vnímá výsledky sociálních demokratů v říjnových krajských volbách? Co jej bude nyní vedle postu krajského zastupitele zaměstnávat? A jak reagoval na nejčastější výtky starostů z Mladoboleslavska? Na to všechno jsme se zeptali dosluhujícího hejtmana Miloše Petery (ČSSD).



Vraťme se na chvíli ještě k výsledku krajských voleb. V čem vidíte největší problém ČSSD?

Úbytek voličů jsme měli ve všech krajích, markantní to bylo třeba v Moravskoslezském, Jihočeském a Středočeském. Co se týká volebního výsledku, myslím, že má dvě roviny. Tou první je centrální politika ČSSD. Na vládní stranu se většinou nahlíží spíše negativně, více se kritizuje, což nás jistě stálo část hlasů. Druhým aspektem je růst počtu obyvatel Středočeského kraje, k němuž dochází zejména v regionech v okolí Prahy. Protože právě na okraj hlavního města se stěhují zejména obyvatelé Prahy, jde většinou o voliče pravicového zaměření. Pokud vezmeme v úvahu, že třeba okres Rakovník má 45 tisíc voličů a okres Praha-východ 120 tisíc, propad je o to větší. O něco úspěšní jsme byli na Rakovnicku, Kutnohorsku a Nymbursku, kde jsme se blížili 20 procentům. Do toho nám ale ještě vybouchl okres Kolín, kde nám hlasy vysál jeho starosta a předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. Sociální demokracii připravilo hnutí ANO a STAN, kteří jinde kromě Libereckého kraje tolik neuspěli, o řadu voličů.

Už brzy se budete s úřadem, který jste poslední tři roky zastával, loučit. Protest proti výsledkům voleb vám však dopřál pár dní k dobru, že?

Odvolala se strana Tomia Okamury, která skončila asi čtyři desetiny procenta pod pětiprocentní hranicí. Zastupitelstvo už nyní sice nefunguje, ale rada kraje ano. Bude tomu tak až do složení slibu nových zastupitelů.

Jaká vás osobně nyní čeká práce? Je jasné, že zůstanete zastupitelem, ale co bude dál?

Úplně jsem neopustil profesi, kterou jsem vystudoval a na kterou mám kvalifikaci. Jde o vodohospodářství. I stát tuto problematiku nyní, v době opakovaných povodní a sucha, posouvá do popředí, takže se hodlám realizovat v tomto oboru. Co se týká politických funkcí, každý z našich jedenácti zastupitelů by měl monitorovat práci radních a hejtmana. Budeme klasickou opoziční stranou, budeme se snažit o konstruktivní opozici, podporovat dobré věci a přicházet také s vlastními náměty.

Jak zatím mezi ČSSD a stranami, které nyní kraj povedou, funguje komunikace?

Žádný problém není a za mého úřadování na postu hejtmana ani nebyl. I signály, které mám z ostatních úspěšných středočeských stran, mě naplňují pocitem, že tomu tak bude i nadále. Současná koalice se označuje za středopravou, my se považovali za koalici středolevou, takže lze očekávat, že se částečně sníží sociální jistoty a do popředí půjdou trochu jiné věci. Všem ale nadále půjde o to, aby se kraj dobře rozvíjel.

Funkce na kraji už jsou jasné?

Hlavní pozice jsou jasné. Dopravu by měl mít podle mých informací na starost František Petrýl, ANO si nechalo dále finance a sociální oblast, pan Michalík ze STANu bude mít regionální rozvoj, pan Rakušan má mít cestovní ruch. ODS má školství a zdravotnictví a náměstek boleslavského primátora Daniel Marek kulturu.

V rámci předvolební kampaně měla důležité místo ve všech debatách otázka dopravy. Lze očekávat v tomto volebním období zejména na silnicích nějaké velké změny?

Je jedno, jestli jste hejtman nebo jen zastupitel. Pro všechny krajské zastupitele by mělo být prioritní, aby se co nejdřív dobudovala dálnice D3. My jako kraj jsme v tomto ohledu v posledních letech udělali maximum. Nyní je příprava stavby na straně Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy. Obávám se ale toho, že v jižních Čechách už bude tamní část hotová a ve středních Čechách se ještě ani nezačne kopat. Právě stavby dálnice D3 a dostavba Pražského okruhu mezi Počernicemi a Říčany jsou podle mě klíčové projekty.

Na závěr bych se rád zeptal přímo na Mladoboleslavsko. Benátecký starosta Jaroslav Král (ODS) kritizoval dosluhující vedení kraje za nespravedlivé rozdělování peněz související s barvou politického trička. Co vy na to?

S tím bych nesouhlasil. Když se podíváte na tu skladbu vydaných peněz, zjistíte, že byly rozdělovány co nejspravedlivěji 60 procent šlo nezávislým starostům, starostům z ČSSD asi jen 12 nebo 13 procent. Zcela spravedlivě to ale udělat prostě nejde. Sám se nechám překvapit, jak bude rozdělovat peníze nové vedení.

Jako další neúspěch krajského vedení starostové z Boleslavska hodnotí marný boj za omezení kamionové dopravy ve městech a obcích…

Kraj oslovil ministerstvo dopravy, aby byly zpoplatněny vybrané úseky silnic druhých i některých třetích tříd. To nebylo akceptováno. Kraje v této věci tahají za kratší konec. Tato omezení jsou v kompetenci státu a záleží na něm, jak systém nastaví. Osobně bych byl pro kombinace stacionárních zařízení, tedy mýtných bran, a vysílačů GPS.

Jakým tématem, které bude rozhodně zajímat Boleslaváky, se nyní z pozice opozičních zastupitelů hodláte zabývat?

Řešením dopravy v Mladé Boleslavi, zejména rozšířením třídy Václava Klementa a navazující výpadovkou na Českou Lípu a dobudováním Klaudiánovy nemocnice.