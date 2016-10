Hejtman Zimola podá trestní oznámení na majitele Student Agency

České Budějovice - Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) podá trestní oznámení na majitele Student Agency Radima Jančuru. Zimola tvrdí, že jej Jančura vydíral a pomlouval kvůli pokračování provozu autobusů na trati Praha - České Budějovice - Český Krumlov. Hejtman uvedl, že na něj Jančura vyvíjel tlak kvůli tomu, aby se Jihočeský kraj pokusil ovlivnit licenci pro provoz takzvaných žlutých autobusů. Podle Zimoly však oprávnění pro tuto trasu může vydávat jen pražský magistrát. Hejtman to dnes řekl na tiskové konferenci. Jančura je rád, že se bude případ prodloužení licence více řešit a Zimolovi oponuje, že jako hejtman má zásadní vliv na udělení či neudělení licence, řekl.

Jiří ZimolaFoto: Deník/Václav Pancer

Jančura se prý na Zimolu obrátil před několika dny textovou zprávou. "Uvedl, že mu náš odbor dopravy nechce přepravu povolit. Dle zmíněného odboru licenci pro tuto trasu, protože začíná v Praze, vydává pražský magistrát jako příslušný pověřený dopravní úřad a jihočeský krajský úřad se k této licenci v rámci přeneseného výkonu státní správy vyjadřuje pouze formou stanoviska," uvedl Zimola. Pokud by Jančura licenci nezískal, nemohly by jeho autobusy od druhé poloviny prosince jezdit v úseku z Budějovic do Krumlova a opačně.

Podle Zimoly Jančura reagoval tím, že proti jihočeskému hejtmanovi zahájí kampaň a formou letáků ji skutečně spustil. Zimolu to vedlo k tomu, aby podal na Jančuru trestní oznámení. Ten se chystá celou vzájemnou komunikaci zveřejnit.

Jihočeský kraj zaslal na pražský magistrát zamítavé stanovisko k provozu společnosti Student Agency na trati Praha - České Budějovice - Český Krumlov. "Na stejné lince kraj posílil spoje, které na rozdíl od žlutých autobusů dopravně obslouží celý spádový region. To znamená, že svezou i cestující z menších sídel a obcí. Naším zájmem je poskytovat veřejnou službu všem cestujícím. Žluté autobusy lidi do práce a k lékaři nedovezou," uvedl Zimola.

Podle Jančury jde o politické rozhodnutí Jihočeského kraje, kde jaký dopravce bude jezdit. "Radní musejí zhodnotit, co je pro lidi v kraji výhodné. Oni svým rozhodnutím zajišťují dopravní obslužnost. Mají na udělení či neudělení licence právo, ale musí tak postupovat vůči všem stejně. A musí zhodnotit, jestli je pro lidi výhodnější jezdit s námi z Krumlova do Budějovic za 35 minut, nebo je chtějí nahnat do linkového autobusu, který jede 50 minut," poznamenal Jančura.

Míní, že jeho linky mají význam i pro turistický ruch. "Cizinci, kteří jedou z Prahy do Krumlova, si udělají ještě zastávku v Budějovicích," uvedl Jančura.