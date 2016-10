Hejtmanem Pardubického kraje je znovu Martin Netolický z ČSSD

Berlín - Německu se stále nedaří vracet uprchlíky do ostatních zemí Evropské unie. Z celkového počtu 40.000 běženců, které chtělo vrátit, se mu to za prvních devět měsíců roku podařilo jen u 2860, tedy zhruba u sedmi procent. Napsal to dnes server deníku Die Welt, podle něhož je situace složitá zejména v případě Maďarska.