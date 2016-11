Hejtmankou Karlovarského kraje je Jana Vildumetzová z ANO

Karlovy Vary - Hejtmankou Karlovarského kraje se stala Jana Vildumetzová (ANO). Zvolilo ji dnes 31 krajských zastupitelů ze 45. ANO bude v kraji vládnout v koalici s ODS, Hnutím nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM), Piráty a SPO. Koalice má 24 hlasů, takže novou hejtmanku podpořili i někteří zastupitelé z opozičních stran.

Jana VildumetzováFoto: archiv Jany Vildumetzové

Pro Vildumetzovou hlasovali i komunisté kromě Pavla Hojdy. Hlas dostala i od Pavla Čekana (ČSSD) a od obou zastupitelů za SPD. Naopak z řad koaličních zastupitelů nedostala hlas od Tomáše Lindy z ODS. Čekanovi hrozí za hlas Vildumetzové vyloučení ze strany.

"Mojí ambicí je, aby byl náš kraj více vidět a lépe se prosadil. Jsme kraj s nejmenším počtem obyvatel, ale to neznamená, že musíme přijít poslední na řadu například při jednání na ministerstvech," řekla po svém zvolení Vildumetzová. Ta dnešním zvolením přestává vykonávat funkci náměstkyně ministra. Co nejdříve se chce věnovat dostavbě dálnice D6, proto chce co nejdříve jednat s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO).

Nové krajské vedení se chce ihned pustit do revize navrženého rozpočtu. Schodek 1,1 miliardy,, který navrhlo končící vedení a který měly krýt krajské rezervy, je podle nově zvolené hejtmanky příliš vysoký.

Zastupitelé také dnes schválili devítičlennou radu, v níž v budou všichni členové rady uvolnění. Rada bude mít čtyři náměstky. Uvolněný bude navíc i jeden zastupitel. Nové vedení kraje tak bude mít deset placených funkcí. V radě zasedne za ANO Villdumetzová, Martin Huračík, Petr Kubis a Daniela Seifertová. ODS bude v radě zastoupena Karlem Jakobcem a Janem Burešem. Piráti budou mít v radě Josefa Janů, HNHRM Dalibora Blažka a SPO Jaroslava Bradáče.

Komunisté dnes podpořili nové vedení kraje, ale chtějí být i nadále opozicí. Dostali ale předsednictví v kontrolním i finančním výboru. "Není to něco za něco. Jako opozice jsme dostali nabídku předsednictví výborů. Že si vybrali ze tří opozičních stran nás, je pro nás čest. Pokud budeme mít výhrady, tak nebudeme mít problémy je nahlas říct," řekla novinářům jednička kandidátky KSČM Eva Valjentová. Dosud ale bylo zvykem, že předsednictví těchto výborů dostala nejsilnější opoziční strana. Tou je ČSSD.

ČSSD odchází z vedení kraje

ČSSD z vedení Karlovarského kraje odchází po 16 letech. Ta byla od počátku vzniku krajů součástí krajské koalice. Před čtyřmi lety vytvořila koalici s tehdy vítěznou KSČM, partnerství se ale po dvou letech rozpadlo a kraj řídila poté široká koalice ČSSD, HNHRM, ODS a TOP 09 + STAN.

ČSSD usilovala po volbách o vytvoření podobně široké koalice jen s Piráty navíc. Tento projekt podporovalo i hnutí STAN. "Z našeho pohledu je nešťastné, že vznikl tento formát koalice. Konstantně jsme nabízeli půdorys širší, který by byl pro kraj stabilnější. Z toho důvodu STAN nepodpoří formát koalice, jak by navržen," řekl lídr kandidátky STAN Petr Kulhánek (KOA).

Volby v Karlovarském kraji vyhrálo v říjnu hnutí ANO, které získalo 13 mandátů ze 45 mandátů. Za ním skončila ČSSD s osmi mandáty a KSČM s šesti zastupiteli. Čtvrté hnutí STAN s podporou KDU-ČSL, KOA a TOP 09 obsadí v zastupitelstvu pět křesel, ODS čtyři křesla. HNHRM, Piráti a koalice SPO-SPD mají po třech zastupitelích.