Hejtmanský řetěz si na krk opět pověsil komunista Bubeníček

Ústecký kraj – V čele Ústeckého kraje zůstává Oldřich Bubeníček z KSČM. Zastupitelé ho v pondělí zvolili hejtmanem, přestože hnutí ANO chtělo na ustavujícím zasedání do funkce prosadit svého lídra Petra Urbánka.

Staronový hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.Foto: Deník/Karel Pech

Hejtmanský řetěz si na krk ale nakonec pověsil Oldřich Bubeníček. Hlasovali pro něj všichni koaliční partneři, tedy 28 lidí. Proti bylo 15 lidí, 12 se zdrželo.

„Sluší se poděkovat všem. Nezlobím se na ty, kteří mi hlas nedali, je to politika. Byl bych rád, abychom všichni pracovali pro Ústecký kraj, aby pokračoval jeho rozvoj, jak se nám ho podařilo nastartovat v posledních čtyřech letech," řekl staronový hejtman bezprostředně po svém zvolení.

TAJNÁ VOLBA NEPROŠLA

Hnutí ANO chtělo hlasovat tajně. Tajnou volbu ale zastupitelé neschválili.

Vládnoucí koalici uzavřeli komunisté se sociálními demokraty a SPD-SPO. V zastupitelstvu mají těsnou většinu 28 z 55 hlasů. Hnutí ANO, které vyhrálo volby, zůstane v opozici společně s ODS.

Podle koaliční smlouvy bude mít KSČM v jedenáctičlenné radě šest zástupců, ČSSD čtyři a koalice SPD-SPO jednoho. Hejtman bude mít nově pět náměstků. Dosud měl jen dva.

Ústecký kraj byl posledním, v němž strany uzavřely koalici. Čekalo se na rozhodnutí krajského soudu, k němuž se odvolala část hnutí Severočechů. Jejich kandidátku krátce před volbami stáhla zmocněnkyně hnutí. Soud všechny stížnosti na krajské volby zamítl.

Hnutí ANO získalo v krajských volbách 20 mandátů, KSČM 13, ČSSD deset, ODS sedm a koalice SPD-SPO pět.

Bubeníček začal kariéru v normalizační KSČ, hejtmanem je od 2012

Vizitka Oldřicha Bubeníčka (63), který byl dnes podruhé zvolen hejtmanem Ústeckého kraje:

Datum a místo narození: 5. ledna 1953, Ústí nad Orlicí

Vzdělání: gymnázium v Ústí nad Orlicí

Dosavadní funkce: hejtman Ústeckého kraje (od 2012), krajský zastupitel (od 2004), zastupitel města Bílina (od 1990)

Praxe: začínal jako dělník, pracoval ve sklárně, v 70. letech v době normalizace začal dělat kariéru jako placený funkcionář komunistické strany (do KSČ vstoupil během základní vojenské služby v 21 letech), byl pracovníkem okresního výboru KSČ v Teplicích, po roce 1989, kdy většina funkcionářů totalitní KSČ o své funkce přišla, se stal předsedou okresního výboru KSČM a v placené funkci v komunistické straně tak zůstal až do roku 1995, poté pracoval jako redaktor v komunistickém deníku Haló noviny, kde působil až do roku 2008, kdy se stal uvolněným předsedou výboru krajského zastupitelstva; před čtyřmi lety byl zvolen hejtmanem, stal se prvním a dosud jediným komunistickým hejtmanem; mezi roky 1993 a 2006 byl také radním v Bílině

Členství ve straně: KSČM (od roku 1974); je předsedou ústeckého krajského výboru KSČM

Rodina: ženatý; tři děti

Zájmy: zahrádkaření, cestování, sport

Ostatní:

- V letech 2000 a 2006 neúspěšně kandidoval na senátora ve volebním obvodu Teplice, pokaždé skončil ve druhém kole.

- Po krajských volbách v roce 2008 bylo zastupitelstvo Ústeckého kraje v médiích kritizováno za to, že vytvořilo nové uvolněné, a tedy plně placené funkce, mimo jiné i pro Bubeníčka. Podle tisku byl předseda výboru, kterému začal Bubeníček v roce 2008 předsedat údajně zhruba za 58.000 korun měsíčně, v předchozím období neuvolněný s odměnou asi 8000.

- Po gymnáziu původně uvažoval o studiu na pedagogické fakultě, kvůli tehdejšímu vztahu se ale přestěhoval na sever Čech a začal pracovat ve sklárnách.

- Loni vzbudil pozornost případ Bubeníčkovy nevlastní dcery, kterou po dlouhodobých konfliktech zabil její partner Pavel Kapic, který už předtím fyzicky napadl i Bubeníčka. Muže letos v červenci poslal za ublížení na zdraví s následkem smrti ústecký krajský soud na 12 let do vězení, Kapic se ale proti výši trestu odvolal. Dítě, které Kapic se zabitou ženou měl, soud svěřil do péče manželům Bubeníčkovým. (čtk)