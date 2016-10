Herec Jan Kačer: Nechtěl jsem udělat osudovou chybu

Holice/Praha - Holický rodák řešil, zda si má či nemá jít na Pražský hrad pro státní vyznamenání.

Jan Kačer.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Jedno z nejtěžších morálních dilemat ve svém životě musel do pátečního večera řešit známý herec a režisér Jan Kačer. Holický rodák byl navržen na státní vyznamenání, které se každoročně uděluje na Pražském hradě v den vzniku samostatného československého státu.

NESPÍ A NEJÍ

„Posledních deset dní nespím a nejím. Ze všech stran na mě doléhají různé otázky od mých přátel i nepřátel," svěřil se jeden ze zakladatelů pražského Činoherního klubu, jehož hodně trápily události, které tomuto slavnostnímu aktu předcházely. „Jsem velmi zaujatý proti jakémukoli servilnímu chování vůči komukoliv. Na druhou stranu, když sleduji napadání představitelů našeho státu v tisku, které považujeme za podvodníky, šašky a idioty, tak je mi to z duše protivné," přemítal nahlas. „Nechtěl jsem ve svých 80 letech udělat osudovou chybu, kterou bych si pak vyčítal," vysvětloval Jan Kačer.

PROŽÍT ŽIVOT VE CTI

„Jestliže mi 28. října, navzdory nedůstojným a ponižujícím mocenským hrám v den státnosti mé země, bude ve Vladislavském sále Pražského hradu uděleno státní vyznamenání, přijmu je s pokorou a v úctě k těm stovkám skvělých lidí, které jsem potkal a jež mi umožnily prožít život ve cti," řekl ještě před páteční slavností a potvrdil, že Hrad ho o procesu spojeném s udílením vyznamenání dopředu informoval.



„Ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt mi volal a zdůraznil, že jde pouze o návrh na státní vyznamenání a že ho ještě musí podepsat premiér. Smál jsem se tomu, že celý proces je skoro jako detektivka," vyjádřil se Jan Kačer.

„Když mě někdo pozval, dal mi najevo, že mi chce projevit vlídnost. Jestliže bych na Hrad nešel, znamenalo by to, že toho, kdo mě zve, ignoruji, nebo že proti němu něco mám," líčil dál slavný holický rodák, herec a režisér Jan Kačer.

„MAROD BYCH SE NEHODIL"

„Mám tři dcery. Jedna je soudkyně a ta mi radila, abych na Hrad šel, že soudci jsou loajální. Druhá dcera má úžasného muže. Oni jsou zásadoví a ti tvrdili, že do Vladislavského sálu v žádném případě nepůjdou. Třetí dcera mi říkala, že by se tam možná šla podívat," prohlásil uznávaný režisér a herec. „Chtěl jsem na Hrad buď čestně jít, nebo nejít a vědět, že to má smysl. Rozhodně bych se nehodil marod," zdůraznil.



„Před lety jsme bojovali za to, abychom tu měli svobodu a demokracii. A teď to máme. Bohužel je v naší společnosti něco nezdravého, co se objevuje jako vřed. Nevím, zda oslava státnosti je tím správným místem pro to, abychom si jako malí kluci na písku něco vzájemně vyčítali. To opravdu musí skončit tak, že polovina politiků je ve Vladislavském sále, zatímco ta druhá na Staroměstském náměstí a navzájem si zpívají hymnu? To, co se teď děje, se mi hrubě nelíbí," přiznal manžel herečky Niny Divíškové.

POLITIKA NENÍ ČISTÉ ŘEMESLO

„Politika není čisté řemeslo. Když je někdo namočený v jejím koloběhu a cítí možnost prosperity v nějaké velmoci, nemůže se chovat jako běžný občan. Osobně bych také rád podal ruku dalajlámovi a objal Jiřího Bradyho, protože mi v koncentráku zemřela spousta mých blízkých, ale to je můj privátní problém," uzavřel Jan Kačer.