Herman k prohlášení prezidenta: Zeman má právo vyjádřit svůj názor

Praha - Prezident Miloš Zeman má právo vyjádřit svůj názor, řekl dnes novinářům ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) k nedělnímu prohlášení prezidenta, že by měl skončit ve vládě, protože poškodil zájmy státu. Je to v kompetenci předsedy strany a vlády, dodal. Herman si myslí, že pravdivost jeho předchozích tvrzení potvrzuje právě i razance Zemanových výroků.

Ministr kutury Daniel Herman.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Zeman Parlamentním listům řekl, že Herman poškodil zájmy státu. Zřejmě tak narážel na jeho setkání s dalajlamou. Prezident nevylučuje to, že o tomto svém názoru bude mluvit na plánovaném úterním setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). S předsedou vlády se sejde kvůli možné obměně ministrů sociální demokracie.

Herman dnes novinářům po jednání vlády řekl, že respektuje právo Zemana se vyjádřit. "Já to hodnotím tak, že razancí svých výroků pouze potvrzuje to, co jsem řekl, já na svých výrocích nemusím měnit vůbec nic, od začátku jsem říkal jen čistou pravdu," řekl Herman. Možnost nahradit ho jako ministra mají Sobotka a předseda lidovců Pavel Bělobrádek. "Jestli by usoudili, že je třeba k nějaké změně přistoupit, je to jejich kompetence," dodal.

Zeman mimo jiné prohlásil, že Herman "poškodil zájmy svého státu a jednal proti usnesení své vlády, protože jeho touha být i nadále ministrem kultury bude silnější než cokoli jiného". Prezident v rozhovoru obvinil ministra kultury ze lži. Podle prezidenta není pravdou, že Hermanovi na slovenské ambasádě řekl, že když se setká s dalajlamou, nedostane jeho strýc Jiří Brady státní vyznamenání.