Herman má podle Sobotky řešit platy a zákony ve Sněmovně

Praha - Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) by se měl podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ve zbytku volebního období soustředit na další růst platů pracovníků v kultuře, prosazení zákonů resortu, které jsou ve Sněmovně, či řešení situace kolem vepřína v Letech u Písku. Premiér to řekl novinářům po dnešním bilančním jednání s Hermanem. Během schůzky došlo i na téma ministrova nedávného setkání s dalajlamou, Sobotka Hermanovi zopakoval, že se podle něj nemělo odehrát oficiálně na ministerstvu.

Ministr kutury Daniel Herman.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Sobotka ocenil ministerstvo za dosavadní růst platů. "Byl jsem informován, že se zvýšily zhruba o necelých 30 procent od roku 2013, tady je pozitivní posun," řekl Sobotka. Ocenil i definitivní zahájení rekonstrukce Národního muzea a další velké investiční akce resortu či navýšení peněz pro podporu kinematografie. Pozitivně hodnotil i čerpání peněz z evropských fondů.

Státní rozpočet na příští rok, který nyní projednávají poslanci, umožňuje podle Sobotky růst platů lidí v kultuře. "Jsou to lidé, kteří mají vysoké vzdělání a odbornost, ale výrazně nižší platy, než by tomu odpovídalo," řekl. Herman by měl prosadit předpisy, které už jsou ve Sněmovně, uvedl premiér. Zmínil zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, autorský zákon a předpis o ochraně památkového fondu.

Chybí podle něj naopak dlouho očekávaný předpis o veřejnoprávní instituci v kultuře. Herman s ministrem pro lidská práva by měl také řešit výkup pozemků pod vepřínem v Letech u Písku, kde stál koncentrační tábor. Vláda na začátku listopadu rozhodla o zadání posudku na ocenění pozemků pod vepřínem.

Čtyři nejvyšší ústavní činitelé po Hermanově nedávném setkání s dalajlamou podepsali kritizované prohlášení, které vyzdvihovalo vztahy s Čínou. Herman poté obvinil prezidenta Miloše Zemana, že ho od schůzky s dalajlamou odrazoval hrozbou, že v případě jejího uskutečnění nevyznamená ministrova příbuzného Jiřího Bradyho. Brady pak ocenění od hlavy státu nedostal.

Zeman poté řekl, že Herman by měl ve vládě skončit, protože poškodil zájmy země. Sobotka později uvedl, že by si dovedl představit změny u ministrů KDU-ČSL a ANO. Na dotaz, zda měl na mysli Hermana, dnes Sobotka pouze řekl, že u ministerstva kultury převažují věci, které se povedly. "Poměr je jednoznačný a vyplývá ve prospěch ministerstva kultury," uvedl.