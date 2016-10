Herman odmítl, že by mluvil o teoretickém připojení ČR k Německu

Praha - Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) odmítl, že by uvažoval o teoretickém připojení Česka k Německu. Zdůraznil, že ČR by mohla být další německou spolkovou zemí jen z čistě ekonomického hlediska. Uvedl to dnes ve Sněmovně na dotaz týkající se interpretace jeho nedávného výroku o vztahu obou zemí.

Ministr kutury Daniel Herman.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Já jsem řekl, že kdybychom se na to dívali čistě ekonomicky, tak bychom mohli být jednou ze spolkových zemí," prohlásil ministr, jemuž je vytýkána jeho účast a vystoupení na letošním sudetoněmeckém sjezdu. Herman tak reagoval informaci serveru Parlamentní listy, podle níž měl uvést, že "čistě teoreticky bychom mohli být jednou ze spolkových zemí". Ministr to přičítá záměně foneticky podobných slov. "Pravděpdoobně došlo k tomu, že se někdo přeslechl a místo 'ekonomicky' tam napsal 'teroreticky'," poznamenal. Ministra se na výrok dotazoval předseda poslanců Úsvitu Marek Černoch. Herman s ním souhlasil v tom, že je třeba "mít hrdě vztyčenou hlavu, rovnou páteř a nebýt vazalem žádné země" a být občany suverénní České republiky.

Autor: ČTK