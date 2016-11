Hispanista: Castrovou smrtí se v blízké době asi nic nezmění

Praha - Smrt bývalého kubánského vůdce Fidela Castra nebude pro Kubu znamenat v blízké budoucnosti zřejmě nic závratného. Castro odevzdal moc už v roce 2006 svému bratrovi, který sleduje jeho linii. Stejně tak lidé, kteří jsou u moci, jsou zastánci doktríny komunismu a systému, který Castro zavedl. Řekl to hispanista Traian Urban.

Fidel Castro, říjen 2012.Foto: Alex Castro

Změny by možná mohly nastat, až v momentě, kdy tito lidé odejdou, což bude trvat léta, domnívá se. "To už bude intelektuálně jinak připravená generace," řekl. Neočekává ani změnu česko-kubánských vztahů. "Co se týče investic a hospodářství, tak my jsme byli významným partnerem do roku 1989, kdy se ty vazby zcela přetrhaly," řekl s tím, že se nyní čeští podnikatelé snaží o jejich obnovení.

Castro byl v očích levicových intelektuálů "otec ochranitel", který chránil kubánský lid před imperialismem, řekl Urban. Kuba, vzdálená 150 kilometrů od USA, se podle nich stala symbolem boje Davida proti Goliáši, dodal.

Kritici Castrovi vyčítají, že vytvořil totalitní systém, ve kterém hrála roli jediná politická strana, která znemožňovala život disentu. Vyčítají mu i ekonomickou sitauci, která je katastrofální, protože Kubánec má příjem kolem 25 amerických dolarů na měsíc a jeho životní úroveň je na hony vzdálená úrovni evropské nebo v USA, uvedl Urban. Jeho zastánci naopak hovoří o tom, že zlepšil statistiky například zdravotní péče a Kuba se dostala mezi vyspělé země, pokud jde o zdraví a vzdělání.

Připomněl, že podle bývalého šéfa kubánských tajných služeb přežil Castro 634 pokusů o atentát. Přežil 11 amerických prezidentů, vylodění nepřátelských sil v Zátoce sviní, karibskou krizi, embargo se strany USA, pád Berlínské zdi i rozpad SSSR. Všechny tyto zásadní momenty, které mohly Kubu ovlivnit, Castro přežil a nepodkopalo to jeho vládu, uzavřel hispanista Urban.

Castro zemřel v noci na dnešek ve věku 90 let. Kubě vládl téměř půlstoletí, kritici ho označují za totalitního vládce, zastánci za "garanta důstojnosti a nezávislosti Kuby". Kvůli jeho úmrtí vyhlásila Kuba devítidenní státní smutek.