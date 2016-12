Historická tramvaj rozveze po Praze betlémské světlo

Praha - Ulicemi hlavního města v sobotu projede historická tramvaj, která Pražanům rozveze tradiční vánoční betlémské světlo. Vyrazí hodinu po obědě z Holešovic a skončí večer ve Střešovicích. Podrobný rozpis trasy je na webu betlemskesvetlo.cz. Světlo zažehnuté v Betlémě přivezli minulou sobotu do Česka skauti.

Pražský dopravní podnik vypravuje historickou tramvaj každý rok před Vánocemi. Lidé si mohou připálit svou svíčku nebo lucernu zdarma. Pokud by jim trasa tramvaje nevyhovovala, mají řadu jiných možností, jak světlo získat. Od 10.00 do 14.00 bude například na lodi kotvící na nábřeží na Výtoni nebo v odpoledních hodinách na vánočních trzích na náměstí Míru.

Kam za plamínkemBetlémské světlo se připlaví do Prahy i na lodi, která zakotví na nábřeží na Výtoni. Rašínovo nábřeží, Praha 2 17. 12., od 10 hodin Až do půlnoci Štědrého večera najdete světlo v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 22.-24. 12., od 18 hodin

Předání světla za zpěvu koled si užijete v domově důchodců Sue Ryder. Michelská 1/7, Praha 4 17. 12., od 15 hodin

Přijďte si pro plamínek z Betléma do historické Písecké brány. K Brusce, Praha 6 23. 12., od 15 hodin

V zoo si vyzvednete světlo třeba cestou za zvířátky. U Trojského zámku, Praha 7 17.24. 12., od 10 hodin

V kostele sv. Cyrila a Metoděje rozdají světlo po mši. Karlínské nám., Praha 8 18. 12., od 9.30 hodin

Své světýlko si vyzvednete u stromečku a zazpíváte si přitom koledy. Staroklánovická, Praha 9 23. 12., od 18 hodin

Pro plamínek si můžete zajít už dnes po obědě. Kubánské nám., Praha 10 17. 12., od 13.30 hodin

Skauti přivezli světlo z Vídně

Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po Evropě jako symbol Vánoc.

Čeští skauti ho letos přivezli z Vídně. Dostali ho v kostele syrské pravoslavné církve na náměstí Stefana Fadingera, kam přijely podobné výpravy z mnoha dalších zemí. Postupně by se světlo mělo rozšířit po celém Česku a hlavním dnem těchto akcí je právě dnešek. Jejich seznam je dostupný na webu.

Kudy pojede Betlémská tramvaj:13.00 trasa 1: Výstaviště Holešovice – Strossmayerovo nám. – Nám. Republiky – Václavské nám. – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Nám. Míru – Flora – Olšanské hřbitovy (vnitřní kolej) příj. 13.45



deponace Olšanské hřbitovy cca 13:45 – 14:20

14.20 trasa 2: Olšanské hřbitovy – Flora – Jiřího z Poděbrad – Muzeum – I. P. Pavlova – Otakarova – Náměstí Bratří Synků (ul. Na Zámecké popř. nástupní) příj. 14.40



deponace Na Zámecké popř. NBS nástupní cca 14:40 – 15:15

15.15 trasa 3: NBS – Albertov – Karlovo nám. – Václavské nám. – Vltavská – Strossmayerovo nám. – Výstaviště Holešovice (vnitřní kolej za výstupní zastávkou) příj. 15.50



deponace Výstaviště Holešovice cca 15:50 – 16:30

16.30 trasa 4: Výstaviště Holešovice – Nádraží Holešovice – Palmovka (ul. Zenklova) – Invalidovna – Křižíkova – Florenc příj. 16.50



deponace Florenc cca 16:50 – 17:30

17.30 trasa 5: Florenc – Bílá Labuť – Václavské nám. – Národní divadlo – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží (vnitřní kolej) příj. 17.50



deponace Smíchovské nádraží cca 17:50 – 18:30

18.30 trasa 6: Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Hradčanská – Podbaba - Vozovna Střešovice příj. 19.15



Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz

