Historickým městem roku 2016 je Jičín. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na Hradě

Historickým městem roku 2016 se stal Jičín známý jako město pohádky a město Albrechta z Valdštejna. Letošního držitele ceny za příkladnou péči o památky a užívání dotací na jejich opravu v úterý tradičně vyhlásili na Pražském hradě. Poslední dva roky byl Jičín v nejužším výběru tří nominovaných měst. Město jako odměnu dostává milion korun na další péči o památky.

Ve 23. ročníku soutěže bylo 37 účastníků, z nich porota vybrala 14 krajských finalistů. Jičín, na jehož území Městské památkové rezervace je 74 kulturních památek, zvítězil v Královéhradeckém kraji. Pokračuje obnova Valdštejnské lodžie, dokončena byla obnova lipové aleje a Libosadu.

Město do památkové rezervace investovalo asi 210 milionů

Loni bylo ve městě díky dotacím ministerstva kultury, která činila téměř 3,5 milionu korun, opraveno pět památek. K této sumě od státu přidalo v rámci programu vlastníkům opravovaných objektů město 75 tisíc korun.

Sami vlastníci - včetně města, pokud je vlastník - přispěli částkou 5,5 milionu korun. Město samo odhaduje, že do své památkové rezervace i zóny investovalo kromě příspěvků z programu ministerstva 210 milionů korun.

Jičín je branou do Českého ráje

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka. Vítěz se vyhlašuje každoročně u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá právě na dnešek. Krajští vítězové dostávají odměnu 100 tisíc korun a dva z nich ještě tutéž sumu v podobě ceny ministryně pro místní rozvoj. Dnes si je odnesli zástupci Štramberka a Prachatic.

Východočeské město Jičín se 17 tisíc obyvatel je nazýváno branou do Českého ráje, jeho malí návštěvníci ho mají možná stále spojené s pohádkovou postavou ševce Rumcajse, jehož vzdor vůči šlechtickému pánu uvrhl na loupežnickou dráhu.

Žádné město nezískalo titul dvakrát

Stejně jako Boskovice dnes moderátor v úvodu ceremoniálu nazval Jičín "smolařem soutěže" - přes dvojí nominaci až do dnešního dne obě města odcházela bez vítězství. Také Uherské Hradiště ale stejně jako Jičín čekalo tři roky, po dvou nominacích titul získalo v roce 2011.

Po získání titulu nemůže město pět let soutěžit, poté ale opět ano. Žádné město dosud nezískalo titul dvakrát, dvakrát ale už se stalo, že se po povinné pauze dostal vítěz znovu do finále, byly to Kutná Hora a Prachatice.