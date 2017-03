Historik: Vlk se zasloužil o česko-německé usmíření i ekumenismus

Kardinál Vlk se podle znalce církevních dějin Jaroslava Šebka významným způsobem zasloužil o česko-německé usmíření i o nové zhodnocení role Mistra Jana Husa. Podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla byl kardinál Vlk hluboce věřícím člověkem, který svým životním postojem kázal do posledního dechu. Kardinál Vlk včera zemřel v pražské nemocnici ve věku 84 let.

V době, kdy stál v čele české katolické církve, byl kardinál Vlk mnohem více uznáván v zahraničí, je přesvědčen církevní historik Šebek. "Na domácí půdě všechny jeho pozitivní aktivity překrývá spor o restituce církevního majetku, který způsobil, že byl poměrně negativně vnímán ve veřejném prostoru," řekl historik. S odstupem doby se podle Šebka hodnocení kardinálových kroků zlepší i v Česku.

Kromě pozitivní role v obnově struktur katolické církve a duchovního života v Česku Šebek v rozhovoru pro ČTK zdůraznil Vlkův přínos k česko-německému dialogu a usmíření obou národů. Připomněl také ekumenický přínos kardinála Vlka, který byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí. "A tam například přispěl k tomu, že byla uzavřena dohoda mezi katolickou církví a luterány," uvedl Šebek.

Vlkův přínos byl podle Šebka zřetelný také v rámci nového, objektivního zhodnocení role Mistra Jana Husa. "Bylo to do velké míry jeho dílo, že se podařilo jak to první velké sympozium na půdě Lateránské univerzity v roce 1999, tak i oslavy 600. výročí úmrtí Jana Husa v roce 2015," řekl Šebek.

Generální sekretář České biskupské konference (ČBK) Stanislav Přibyl vidí kardinála Vlka především jako hluboce věřícího člověka. "Vidět ho kleče modlit se byl vždycky velký zážitek a povzbuzení pro nás," řekl Přibyl. Vlkova víra se podle něj osvědčila skutkem i v době, kdy kardinál čelil vážné nemoci. "On vlastně kázal do posledního dechu tím svým životním postojem. A myslím, že to bylo velmi silné kázání," míní Přibyl.

Podle literárního historika Martina C. Putny se Vlk stal arcibiskupem pražským v nesmírně složité situaci, kdy církev hledala svoje místo ve svobodné společnosti. Kardinál tak stál před výzvami, na který nikdo nemohl být zcela připraven. "A on s tím zápasil velmi statečně a zároveň někdy velmi nesnadně," soudí Putna.

Po odchodu z čela české katolické církve se Vlk podle Putny začal vyjadřovat mnohem otevřeněji a kritičtěji k věcem ve společnosti. "Byl to hlas milosrdenství a zároveň rozumu," je přesvědčený Putna. Vlk podle něj v posledních letech "dorostl v obrovskou postavu české společnosti."

Také podle pomocného arcibiskupa pražského Václava Malého měl Vlk v době nástupu do čela české katolické církve těžkou pozici. "Přišel po symbolu, po kardinálu Tomáškovi, a zároveň musel dávat do hromady struktury, které za komunismu nemohly fungovat," připomněl Malý. Podle něj měl Vlk významnou zásluhu na větším otevření katolické teologické fakulty v Praze či na výstavbě kostelů v okrajových částech metropole. Malý oceňuje i to, že Vlk měl své názory, nenechal se manipulovat a dovedl říci ne i některým státním představitelům.

Na zprávu o úmrtí kardinála Vlka reagoval také brněnský biskup Vojtěch Cikrle. "Celých téměř třicet let biskupské služby jsme k sobě měli blízko. Nyní děkuji za jeho život Bohu a spolu s ostatními se modlím, aby jej přijal do svého království," uvedl Cikrle. Zádušní mše za kardinála Vlka bude v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla v úterý 21. března.

