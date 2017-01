Hlavní rekonstrukce zemědělského muzea bude letos hotová

Praha - Hlavní část rekonstrukce pražské pobočky Národního zemědělského muzea na Letné by měla být hotova už letos. Vybourají se některé zdi, kde jsou nyní kanceláře, vzniknou tak nové expoziční prostory. Celá rekonstrukce by měla stát 70 milionů korun, řekl v pátek na tiskové konferenci generální ředitel muzea Milan Jan Půček. Přestaví se také střecha, kam budou návštěvníci chodit na pikniky. Lidé z ní budou mít unikátní výhled na Prahu a odpočinou si na plošině s trávou. Dělníci a pracovníci muzea obnovují budovu a sbírky za provozu.

Národní zemědělské muzeum. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V průběhu rekonstrukce se budou i nadále otevírat nové expozice. V letošním roce by mělo jít o Gastronomii spolu s Dětskou gastronomickou hernou, v druhé polovině roku pak bude Voda v krajině, Objevovna, Živá zahrada a Zemědělství. Již nyní jsou otevřené výstavy Rybářství, interaktivní Myslivost, zpřístupněná je také Laboratoř ticha. Po hlavních úpravách by mohla následovat například rekonstrukce fasády.

Došlo ke změnám vstupného

Na všech pobočkách mají nyní děti do 18 let zdarma vstup zdarma. Dříve platily děti a mládež za vstup 70 korun. Také se do rodinného vstupného započítávají všechny děti. Každou první neděli v měsíci mají během tzv. resortního dne rodiny myslivců, lesníků nebo včelařů zdarma. „Pro tento rok jsme se také s panem ministrem dohodli, že vstupné bude zdarma pro všechny návštěvníky na státní svátky," dodal Půček.

Do budoucna by mohlo být vstupné zdarma pro všechny. „Pro nás jako pro zakladatele není klíčovou otázkou ekonomických parametrů výše vstupného. Hledáme cesty, jak co nejvíce zpřístupnit to, co může muzeum nabízet. Mně se líbí koncepty jako jsou v Británii nebo ve Spojených států, kdy veřejná muzea jsou k dispozici zdarma," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Návštěvnost se zvyšuje

V současnosti se jedná o společném vstupném do zemědělského a vedlejšího Národního technického muzea. Podle Půčka to však bude pravděpodobnější až po ukončení rekonstrukce.

Do všech poboček zemědělského muzea loni zavítalo téměř 335 tisíc lidí, což byl meziroční nárůst o téměř 100 tisíc lidí. Nejvíce lidí přišlo do zámku Ohrada, o více než 35 tisíc lidí zvýšila svou návštěvnost i hlavní pražská pobočka.

Čtěte také: Městská galerie rozšiřuje výstavní prostory v barokním paláci