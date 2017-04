Hledá se vrtulník pro českou armádu. Tiše

Po stíhačkách Gripen a obrněných transportérech Pandur jde o třetí největší armádní zakázku – tucet helikoptér za miliardy. Z favorita se údajně stal outsider a naopak. O co se hraje a jak to vypadá v místě, kde se vrtulník rodí?

Fontány jsou vyzdobené velikonočními vajíčky, na náplavce u vody kvetou narcisy a v historickém centru pomalu nenajdete jedinou neopravenou fasádu. Osmnáctitisícový bavorský Donauwörth ale nabízí jen realitu klasického idylického městečka z pohlednic, kterých jsou v zemi desítky. Za mostem leží druhý svět.

V obřích halách tu vznikají civilní, záchranářské i vojenské vrtulníky Airbus, hned u toho leží podle zástupců firmy největší evropský heliport.

Areál zaměstnává na sedm tisíc lidí. Jestli se o Němcích říká, že mají smysl pro systém a pro pořádek, tady to platí do puntíku. Jako na mraveništi. Od čísel šroubů, organizování prostoru v halách až po kompletní vrtulník. „Máme tu i vlastní obchod a jídelny, denně navaří dva tisíce porcí," říká manažer prodeje Dietmar Strohofer. Zahlédnete tu třeba nápisy, aby zaměstnanci dbali na svá záda, a digitální panel ukazuje i to, ke kolika pracovním úrazům došlo. Na první pohled je znát, že hlásí dobré zprávy.

KILOMETRY KABELŮ A DÉŠŤ

Z jedné z hal, kde se rodí stroj, jež společnost nabídla mimo jiné české armádě – dvoumotorová víceúčelová helikoptéra H145M, vyjde co tři dny jeden nový vrtulník. Například na místě v hale, kde se po stroji rozvádějí kabely, se dozvídám od mistra, že v jednom vrtulníku je mezi 15 až 25 kilometry „drátů".

O kus dál se pak testují. „Jen zapojení na test trvá celý jeden den," popisuje složitou operaci. Samotný testovací program je pak proti tomu nic – běží asi hodinu. Zajímavým místem je i objekt, kam kompletní vrtulník míří. V něm zkouší jeho povrch tím, že na něj prší.

V areálu je třeba i komplex, kde vznikají bojové kolosy Tiger, nechybí tu simulátory pro výcvik, třicítka pilotů a inženýrů testující každý vyrobený stroj nebo osm stovek lidí, kteří se věnují výzkumu a vývoji.

Společnost se chlubí tím, že americká armáda si objednala 427 airbusů a provozuje jich už kolem 400 pod jménem UH-72 Lakota. Případně tím, že nové vrtulníky pořizuje třeba Srbsko, nebo že obdobné modely tohoto výrobce už má česká policie či letecká záchranka. U modelové helikoptéry v armádní verzi tvrdili zástupci firmy, že jde ve dvou lidech zhruba za 30 minut lehce přestavět z útočné verze na transportní.

NEJDE JEN O CENU

Největší světový výrobce vrtulníků na světě – z velké části vznikají právě tady v Bavorsku – má zájem dodat vrtulníky pro české vojsko. Před Velikonocemi udělal ve zbrojařských kruzích nezvyklou věc. Českým novinářům, mezi nimiž byl i redaktor Deníku, jeho zástupci sdělili, jakou nabídku ministerstvu poslali.

Firma loni předložila tu cenově nejvýhodnější – za necelých šest miliard korun. Nakonec mohla být suma ještě o trochu lacinější. „Přišli jsme s cenou, která byla o něco nižší, než o jaké se psalo v Česku," vzkázal začátkem měsíce Strohofer z Airbusu.

„Nabízíme helikoptéru včetně logistiky, výcviku, balíku náhradních dílů, sady pro evakuaci zraněných MEDEVAC a výzbroje," popisuje.

Arzenál v podvěsech čítá kulomet, dvacetimilimetrový kanon, odpalovač neřízených raket i řízených střel včetně protitankových Spykeů, jak požaduje česká armáda, uvedl web Euro.cz.

FAVORIT VENKU ZE HRY

Původní favorit mnohamiliardové zakázky na 12 víceúčelových helikoptér je ale – zdá se – nyní ze hry venku. Podle informací deníku E15 se o ni utkají americký Bell (o němž se zprvu psalo jako o outsiderovi) a italská AgustaWestland. Kolegium ministra obrany vyřadilo Airbus se stroji H145M, tvrdí zdroje blízké resortu.

Ministerstvo obrany zatím jen potvrdilo, že dokončilo průzkum trhu. O podrobnostech informovat nechce, zakázku zařadilo do utajovaného režimu. Rozhodnutí údajně padlo před týdnem po návratu náměstka Daniela Koštovala z USA, kde jednal se zástupci Pentagonu.

Nepotvrzené informace nemůžeme komentovat, zní zatím od německého výrobce.

Bell nejdříve požadoval za helikoptéry UH-1Y Venom přes 19 miliard. I když začátkem roku sumu snížil skoro o polovinu, stále je podle informací médií nejdražší. AgustaWestland za stroje AW139M už nechce více než devět miliard, ale 6,5.

Kritici výběru vyčítají, že není jasné, jaké stroje a za kolik česká armáda jako náhradu stárnoucích sovětských vrtulníků chce.

Americké, italské a německé helikoptéry mají rozdílnou hmotnost a výkon. Liší se tedy třeba ve spotřebě paliva a obecně nákladech na životní cyklus. Jasné není ani to, co obsahují ceny. Řeší se totiž nejen samotný vrtulník, ale i vojenské vybavení, školení pilotů, servis, díly a tak dále.

SROVNÁVÁ SE SROVNATELNÉ?

Konkurenční vrtulníky zhruba třítunových airbusů jsou těžší. Italský AW139M váží asi šest tun a americký UH-1Y devět. „Větší vrtulníky také máme a můžeme je nabídnout, ale snažili jsme se vejít do rozpočtu," dodává Thomas Hein, šéf evropských prodejů Airbus Helicopters. S lehčími H145M se Airbus přihlásil do soutěže proto, že ministerstvo mělo před rokem na kontrakt vyčleněno pět až šest miliard.

Výběr řeší resort ministra obrany Martina Stropnického (ANO) už tři roky. Ministerstvo vrtulníky nevybírá v otevřené soutěži, chtělo by je nakoupit na vládní úrovni, a proto oslovilo kabinety USA, Itálie a Německa. Nabídka přišla i z Jižní Koreje.

„Nebude se stávat jako v minulosti, že nakoupíme něco, co nepotřebujeme," uvedl Stropnický v rozhovoru pro Deník o armádní výzbroji. Budoucnost ukáže, jestli to bude platit i o vrtulnících.