Zmatek a chaos: Nechtěný hejtman Kosta přijel na sněm Ano

Praha, Olomouc – Ačkoli chtěl hejtman Olomouckého kraje Oto Košta z ANO sledovat v Praze sněm hnutí jen z části pro veřejnost, vzbudila jeho přítomnost rozruch. Pořadatelé nevěděli, jak s ní naložit. Krajská rada připravuje na pondělní jednání zastupitelstva Koštovo odvolání.

Oto Košta na sobotní část víkendového sjezdu dorazil kvůli dohodnutým schůzkám. Také sdělil, že několika lidem vezl z Olomouce pracovní materiály. Předpokládal, že coby hejtman se může účastnit přinejmenším jako host.

„Když jsem vkročil do budovy, vypukl dosti zmatek a chaos. Organizátoři si nebyli jistí, jestli mě mají uvést na místo pro veřejnost a pokud ano, tak kam. Bylo to překvapení, jsem osoba non-grata. Když jsem ptal, kam vejít a kde si odložit, odpověděl asi až čtvrtý člověk," líčil hejtman.

ČTĚTE TAKÉ: Troška o Koštovi: Od politiky jsem ho odrazoval, ale má se kam vrátit

Dodal, že kvůli zmatku si jeho příchodu všimli novináři. Košta jim řekl, že mu v pátek telefonovala manažerka hlavní kanceláře ANO Erika Duchanová a vyptávala se, zda má opravdu namířeno do Prahy na sněm.

„Dozvěděla se to prý někde v tisku. Řekl jsem, že ano. No a upozornila mě, že tedy já jako jediný z hejtmanů jsem pozván nebyl. Zareagoval jsem, že stejně na sněm pojedu, protože jak známo, veřejnost má přístup a já veřejnost jsem," podotkl Košta pro ČTK.

Znovuzvolený předseda hnutí ANO, místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš pro DVTV reagoval, že Košta se na místě objevit neměl.

„Není pravda, že jsme ho nepustili na sněm. Pan Košta stále vyhledává mediální popularitu, všude chodí. Nebyl pozván. Nevidím na tom nic zvláštního. Hnutí se rozhodlo s ním rozloučit. Nebyl důvod ho zvát. Když mě někde nezvou, tak tam nechodím. On přišel," prohlásil Babiš.

Oto Koštu si prý před svým doporučením na lídra v kraji špatně prověřil.

ČTĚTE TAKÉ: Bude toto nový hejtman? Nástupce Košty už je domluvený

„Nikdo nepředpokládal, že když pan hejtman nastoupí, vezme si za poradce bývalého hejtmana (Jiřího Rozbořila z ČSSD, pozn. red.), který je stíhaný za korupci, nechá si jeho blízké spolupracovnice a ještě mu za to zaplatí peníze. Byl jsem sám překvapený a jeho vystupování na některých akcích vzbudilo v hnutí zděšení," doplnil s tím, že stejný názor mají i náměstci krajské koalice.

Zda Košta ve funkci zůstane, či nikoli, ovlivní také podoba hlasování. Hejtman například spolu se senátorkou a krajskou zastupitelkou Jitkou Seitlovou (Koalice pro Olomoucký kraj) navrhuje tajnou volbu. Jinak se podle něj nemohou zastupitelé vyjádřit beze strachu.

V této souvislosti připomněl vývoj výzvy k rezignaci. „Na počátku proti mně nestálo hnutí ani náměstci. Na to nemusím být Colombo, abych si udělal časovou linku a zjistil, že mě 30. ledna ráno navštívili pánové Okleštěk a Faltýnek a řekli: My chceme a požadujeme toto…," sdělil, co mělo předcházet pozdějšímu apelu klubu krajských zastupitelů ANO, aby odstoupil. Následně se přidali i radní z koaliční ČSSD a ODS.

ČTĚTE TAKÉ: Holčičku hledali v Horce nad Moravou policisté se psy

Odejít z vedení kraje ale Košta odmítl. „Dva lidé rozhodují o vůli zastupitelů a voličů dopředu. Rozhodli se, že to změní a kašlou na volby, které byly jednoznačně dané včetně preferenčních hlasů. Na stůl dali zástupné argumenty, které jsem opakovaně komentoval." Kromě Rozbořilova jména měly vznikat problémy v komunikaci, problémem měla být i neochota předat agendu náměstkům.

Právě oni vydali v polovině února prohlášení, na které se odkazoval i Andrej Babiš. „Ukázalo se, že si v něm náměstci pletou státní správu a samosprávu. To jim někdo dal k podpisu. Stejně jako teď předložili dodatek koaliční smlouvy, aby si všechny zavázali krví. Je tam jasná linka, takto politbyro rozhodne a vy jste jen figurky, které podepíšou," domnívá se Košta.

Na programu pondělního jednání zastupitelstva je i úprava jednacího řádu související s možností on-line přenosů. Bod je však zařazen až za personální změny.

Košta tvrdí, že vysílat by se přitom mělo již od začátku. „Už na minulém zastupitelstvu se odsouhlasil přenos celého zastupitelstva. Nikoli jen část. Budu chtít, aby se k tomu zastupitelé vyjádřili. Zda nejdřív spustit on-line a nebo v zákulisí odvolat hejtmana a pak zapnout přenos." Pokud bude Košta odvolán, v úřadu by ho měl nahradit poslanec a krajský předseda hnutí ANO Ladislav Okleštěk.

Výsledek hlasování může ovlivnit jeho ochotu dále setrvávat v hnutí ANO, sdělil hejtman.