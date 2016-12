Hnutí ANO zrušilo místní organizace v Liberci a Frýdlantu

Liberec - Předsednictvo hnutí ANO dnes zrušilo místní organizace v Liberci a Frýdlantu. Důvodem je dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory, které rozdělují organizaci v Liberci. Na základě usnesení předsednictva zanikne členství v hnutí všem dosavadním členům těchto dvou místních organizací, řekl první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Jedním z členů je přitom i liberecký primátor Tibor Batthyány, ten byl rozhodnutím zaskočen.

Zrušení místních organizací navrhla místopředsedkyně pověřená řízením krajské organizace v Libereckém kraji Jana Pastuchová. "Jedná se o krajní řešení, které je ale bohužel nevyhnutelné. Už květnu, kdy z místní organizace Liberec chtělo vystoupit osm jejích členů, kteří upozorňovali na opakované nedodržování stanov, nám bylo jasné, že po volbách budeme muset situaci řešit. Vedení krajské organizace se ještě snažilo vše urovnat, bohužel to k ničemu nevedlo," zdůvodnil rozhodnutí předsednictva Faltýnek.

Ke zrušení organizací přispěl podle něj i fakt, že obě organizace měly dlouhodobé problémy s přijímáním nových členů a to i přes opakované výzvy vedení hnutí k nápravě. "Vypadalo to, jako by si své buňky zprivatizovali. Noví členové se skoro nenabírali. Informovanost dovnitř hnutí třeba o nedávných změnách na magistrátu byla takřka nulová," dodal Faltýnek.

Narážel na nedávné zemětřesení na liberecké radnici, kde hrozí rozpad koalice ANO a Změny pro Liberec. Důvodem je odvolání náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolíny Hrbkové (Změna pro Liberec), které prosadil minulý čtvrtek s pomocí opozice primátor Batthyány. Přestože má ANO post primátora, v koalici je slabším partnerem, v 39členném zastupitelstvu má jen devět mandátů, změna 12. Batthyány byl dnes informací o zrušení místní organizace i svého členství v ANO překvapen. "Vůbec o tom nevím, nic takového jsem nečekal," řekl ČTK.

Předsednictvo hnutí podle Faltýnka zároveň pověřilo vedení krajské organizace co nejrychlejším obnovení obou organizací. Od nové členské základny očekává práci v souladu se stanovami a kodexem hnutí.

Vedení ANO v minulosti zrušilo například oblastní a místní organizace v Karlových Varech, a to necelé dva měsíce po komunálních volbách na podzim 2014. Obě organizace potýkaly s vnitřními problémy a spory. Potíže na Karlovarsku ale pokračovaly i později, letos v březnu odešlo z ANO všech pět zastupitelů krajského města, kteří za ně byli zvoleni.

Loni v červnu pak předsednictvo ANO zrušilo oblastní organizaci v Ústí nad Labem. Část zastupitelů se totiž podílela na odvolání vedení města složeného ze zástupců ANO a hnutí PRO!Ústí. V listopadu 2015 pak byla zrušena místní organizace v Opavě, kde hnutí také získalo křesla v čele města, později se ale místní organizace rozdělila na dvě znesvářená křídla.