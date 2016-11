Hodně, nebo málo? Češi vytřídili 46 kilo odpadu

Praha /INFOGRAFIKA/- Každý Čech loni vyhodil do koše v průměru 317 kilogramů odpadků. To je o dvě procenta více než v roce 2014. Podle Českého statistického úřadu rok od roku stoupá objem vytříděného odpadu, přičemž loni to bylo 46 kilogramů na jednoho člověka. Většina se přesto odveze na skládku nebo do spalovny.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jen pro představu. Pokud by se veškerý odpad z Prahy, který v roce 2013 skončil na skládkách a ve spalovnách, odvezl na Staroměstské náměstí, dosahoval by výšky 111 metrů. Pod hromadou odpadků by se ocitly všechny okolní budovy i s Týnským chrámem, jehož věže se vypínají do výšky 80 metrů (viz grafika).

Kostel by téměř skončil i pod odpadky z Jihomoravského kraje (70 metrů), Moravskoslezský kraj by nechal aspoň vrcholky věží vykukovat více (62 metrů). Zajímavé přitom je, že obyvatelé severní Moravy a Slezska v roce 2013 vyprodukovali téměř tolik odpadků jako Pražané. Vysvětlení je jednoduché – Moravskoslezský kraj zrecykloval 49,3 procenta odpadů, zatímco Praha jen 14,1 procent, což je nejméně ze všech krajů. Se svými 18,1 procenta vytříděných odpadů se jí blíží pouze Olomoucko.

To je podle ekologů žalostně málo. „Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu se 7. listopadu bude zabývat návrhem Evropské komise, že v roce 2025 by se mělo recyklovat 60 procent odpadů. Zatím to vypadá, že by to mohlo projít," uvedl expert na odpadové hospodářství organizace Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Pokud by měly kraje tohoto limitu dosáhnout, budou muset značně přidat. Většina z nich totiž ve svých plánech počítá s tím, že vytřídí jen 38 procent. Moravskoslezský kraj by dokonce paradoxně třídil méně odpadu než nyní. Jediný Ústecký kraj se této výzvy chytil a plánuje v roce 2025 zrecyklovat 61 procenta odpadků. „Je potřeba pochválit i Karlovarský kraj, který plánuje vytřídit aspoň 51 procent. Ostatní kraje si dávají nejnižší možné cíle," dodal Kropáček.