Hodný a pracovitý člověk, řekla o Silovském matka

Plzeň – Samotář, který se vyhýbal společnosti a s nikým se moc nebavil. Jako školák byl prý terčem posměchu. Řeč je o Janu Silovském, který čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku. Vlastní matka jej před soudem popsala jako hodného a pracovitého člověka, který rád pomáhal v domácnosti i na zahradě.

Jan vyrůstal se svou starší sestrou. Oba vychovávala matka, otec od nich odešel, když byly chlapci dva roky. „Exmanžel si děti ještě asi rok bral, pak jsme o něm neslyšeli." Jan se vyučil opravářem zemědělských strojů. Před svým odletem do Turecka pracoval jako dělník v místní firmě. „Dříve kamarády měl, chodil s nimi ven. Zvrtlo se to ale. Někteří se potýkali s alkoholem či drogami. To syn ne," vypověděla matka.

ŽE JE MUSLIM, NEVĚDĚLA

O tom, že chce Jan odjet do Sýrie, aby se přidal k Islámskému státu, prý neměla tušení. „Nevěděla jsem, že se někam chystá," řekla žena, která dříve pracovala v sázkové kanceláři a dnes vychovává děti své drogově závislé dcery.

„To, že je syn muslim, jsem se dozvěděla, když ho vzali do vazby. O islámu se mnou nikdy nehovořil," líčila se slzami v očích. Její emotivní výpověď trvala kolem půl hodiny. Při odchodu z jednací síně synovi vzkázala, ať se drží.

