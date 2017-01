Hon na voliče. Na řadě je ODA

Nižší daně, méně regulací, důraz na obranu, to jsou témata, na nichž se česká pravice shodne. Jiná ji však rozdělují.

Svůj projekt ve středu představil podnikatel Pavel Sehnal, který se vrátil ke značce Občanská demokratická aliance (ODA). „Vybrali jsme jméno, u něhož bez dlouhého vysvětlování lidem naskočí program a hodnoty, které hájila v 90. letech minulého století," vysvětlil zakladatel nové ODA. Tu původní likvidátor vymazal z rejstříku stran, takže název byl k dispozici.

CO ZBUDE ZE ZNAČKY?

Tváře bývalé vládní strany Pavel Bratinka, Daniel Kroupa či Jan Kalvoda se Sehnalovým projektem nesouhlasí, neboť prý nemá s původním étosem ODA nic společného. Sehnal zato komunikuje s jedním z bývalých místopředsedů ODA Vladimírem Dlouhým, který je nyní šéfem Hospodářské komory. Udržuje také kontakty s exprezidentem Václavem Klausem, i když v mnoha věcech se s ním neshodne. Tou nejdůležitější je vztah k Evropské unii a euru. „Jsem přesvědčen, že bychom měli být součástí funkční unie a také eurozóny. Proces zavedení eura trvá zhruba pět let, takže bychom ho měli zahájit neprodleně," uvedl Sehnal, který se řadí k miliardářům s politickými ambicemi.

AMBICE SE RŮZNÍ

V porovnání s Realisty Petra Robejška, jež sponzoruje spolumajitel Penty Marek Dospiva, má Sehnalova ODA skromnější cíle. „Soustředíme se především na komunální volby v roce 2018, ale díky velkému množství kladných reakcí budeme kandidovat i do sněmovny. Momentálně bychom možná dosáhli na jedno procento preferencí, ale to se za půl roku může změnit," sdělil Sehnal na dotaz Deníku. Realisté chtějí získat až dvacet procent hlasů.

Nové pravicové projekty se shodují na potřebě omezovat státní regulace. Sehnal by chtěl například omezit a postupně odbourat dotace, které deformují trh. Malou domů však poněkud zavání jeho návrh na snížení daně z příjmů právnických osob z 19 na 15 procent (ročně o půl procenta). Z toho by výrazně těžila Sehnalova SPGroup, která zahrnuje přes padesát firem.

Na rozdíl od parlamentní pravice ODS a TOP 09 Sehnal nebrojí proti EET a kontrolnímu hlášení DPH: „Dobrý výběr daní je základ funkční ekonomiky, proto tato Babišova opatření vnímám kladně, i když debatovat se může o způsobu zvolené technologie."

Po vzoru elektronické evidence účtů by chtěl dokonce zavést účtenky u lékaře. „Za některé z nich by lidé zaplatili pět procent ceny, rentgenový snímek by je vyšel na 30 korun, magnetická rezonance na 600. Na úhradě drahých operací by se podíleli pomocí povinně smluvního komerčního připojištění. O těch pět procent by se naopak snížily zdravotní odvody," uvedl Sehnal, který je zatím jedinou výraznou tváří ODA. V předsednictvu strany sedí lidé z jeho firem a též bývalý mluvčí Škoda Auto a ministerstva průmyslu a obchodu Milan Smutný.

POVINNÁ VOJNA

Pravicové strany se také předhánějí v návrzích na zavedení nějaké formy vojenské služby. „V našem pojetí by šlo o Národní službu, která by zahrnovala teoretické proškolení a dvouměsíční vojenský kurz," uvedl šéf ODA. S obdobnou myšlenkou už v prosinci přišli Realisté. Pro ně je uzákonění povinného tříměsíčního vojenského výcviku pro muže a dobrovolného pro ženy dokonce nepřekročitelnou podmínkou povolební koaliční spolupráce.

