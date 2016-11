Horáček ve čtvrtek oznámí, zda se bude ucházet o post prezidenta

Praha - Textař a skladatel Michal Horáček ve čtvrtek na tiskové konferenci definitivně oznámí, zda se bude v příštích volbách na začátku roku 2018 ucházet o funkci prezidenta. Zda by v nich případně vyzval současnou hlavu státu, není zatím jasné. Miloš Zeman se chce totiž ke svému možnému pokusu o druhé funkční období na Pražském hradě vyjádřit až příští rok v březnu. Kandidaturu již oznámili podnikatel Igor Sládek či lékař a občanský aktivista Marek Hilšer.

Michal Horáček.Foto: ČTK

Horáček se podle Práva ke kandidatuře rozhodl už v polovině října, se sbíráním podpisů od občanů ale zatím vyčkává, zda nedojde ke změně zákona, podle kterého je prezident volen. Své stanovisko chce sdělit ve čtvrtek novinářům v Praze. Sezval si je na čas 10:10, není v tom však údajně žádná symbolika. "Je to jen čas, který si každý dobře zapamatuje," řekl mluvčí Jiří Táborský.

V souvislosti s druhou přímou volbou prezidenta se jako o možných kandidátech spekuluje také o europoslanci za TOP 09 Jiřím Pospíšilovi nebo o diplomatovi Petru Kolářovi, kteří jsou na seznamu iniciativy Kroměřížská výzva. Jako možný kandidát byl v médiích zmiňován také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Po nedávném projevu v Rudolfinu k nedožitým 80. narozeninám někdejšího prezidenta Václava Havla se začalo spekulovat o kandidatuře Petra Pitharta. Bývalý předseda vlády a Senátu se o prezidentský úřad neúspěšně ucházel v roce 2003, kdy Parlament vybíral Havlova nástupce. Pithart nejprve připustil, že kandidaturu zváží, později to však přehodnotil, protože by neměl dost fyzických sil, aby zvládl kampaň.

Vnitrostranické referendum?

Dlouholetý vrcholový politik ČSSD Zdeněk Škromach po říjnovém neúspěchu v druhém kole senátních voleb v Hodoníně nevyloučil, že by se o funkci prezidenta mohl ucházet. Ovšem ne v nejbližších volbách, kdy by mohl o setrvání ve funkci usilovat jemu blízký Zeman. Ze stejného důvodu už v březnu vylučoval kandidaturu bývalý prezident Václav Klaus. Zeman zatím pouze prohlásil, že v případě opětovné kandidatury nepovede kampaň, protože voliči by měli rozhodnout na základě výsledků jeho pětileté práce.

V souvislosti s volbou hlavy státu se také občas mluví o lidech, kteří přes veřejnou podporu sami kandidovat nechtějí. Mezi ně patří například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, kterého by si jako svého nástupce představoval Miloš Zeman. Na sociálních sítích také vznikla iniciativa na podporu generála Petra Pavla, jehož mandát na postu šéfa Vojenského výboru NATO končí ale až v září 2018. Podle médií nakonec kandidovat nechce ani katolický kněz a teolog Tomáš Halík.

Politické strany se místo prezidentských voleb nyní soustředí hlavně na volby do Sněmovny, které jsou na programu příští rok na podzim, přesto se objevují jména jejich možných kandidátů. ČSSD má v plánu vybrat toho svého v referendu. Někteří přední členové strany včetně místopředsedy a ministra vnitra Milana Chovance v posledních týdnech zdůrazňovali potřebu zlepšit vztahy se Zemanem a hovořili i o tom, že by sociální demokracie měla podpořit jeho.

O možném vypsání vnitrostranického referenda mluvil před dvěma týdny na portálu iDNES.cz i předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. Vicepremiér zopakoval, že za dobrého kandidáta by považoval ministra obrany Martina Stropnického, který ale podle něj zatím neřekl, zda by se o prezidentskou funkci chtěl ucházet. Eurokomisařka Věra Jourová nabídku kandidovat na prezidentku odmítla.