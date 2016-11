Horečkou dengue onemocnělo letos dvakrát víc Čechů. U 16 našli lékaři virus zika

Praha - Více než stovka českých turistů onemocněla letos horečkou dengue, což je dvaapůlkrát více než za celý loňský rok. Podle prezidenta Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny a vedoucího Centra cestovní medicíny v Ostravě-Hrabůvce Rastislava Maďara má až polovina českých cestovatelů v některých oblastech rozvojových zemí zdravotní obtíže, nejčastěji jde o průjmy, horečky, vyrážky či nákazy dýchacích cest. Určit přesnou diagnózu po návratu je pro lékaře mnohdy složité, cestovatelé už zpravidla nemají infekci, ale jen protilátky z prodělaného onemocnění.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Za vyšším výskytem horečky dengue u českých turistů je podle Maďara mimo jiné přibývání horečky v subtropických a tropických oblastech. "Vyskytuje se i tam, kam jezdí Češi na dovolené, například v Asii, Karibiku nebo Latinské Americe," řekl Maďar. Za prvních deset měsíců letošního roku byla horečka zaznamenána u 103 českých turistů, za celý loňský rok to bylo jen 40 případů.

Horečka dengue je podle Maďara nebezpečnější než virus zika, kromě vysokých teplot se projevuje úpornými bolestmi svalů a kloubů a vyrážkou. Opakovaná infekce jiným typem viru dengue může vést ke krvácení i mít smrtelné následky. Stejně jako u viru zika je přenašečem dengue komár, proti nákaze by se lidé měli chránit používáním repelentů i ve dne. Infekce virem zika se letos potvrdila u 16 Čechů, dalších 15 lidí mělo už protilátky po prodělané infekci.

Základní ochranou při cestování do rozvojových zemí je podle Maďara očkování proti žloutenkám typu A a B a břišnímu tyfu. Před cestou je ale dobré poradit se s odborníky, kteří mohou lidem doporučit ochranu na míru. Ze stovek infekcí se totiž dá předcházet očkováním jen několika desítkám. Ročně se podle Maďara v síti center cestovní medicíny nechávají očkovat tisíce lidí.

Dodávky vakcín

Na tuzemský trh se podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) loni dodalo zhruba 147.000 balení vakcín proti žloutenkám A a B v hodnotě 127,6 milionu korun a asi 35.000 balení vakcín proti břišnímu tyfu v hodnotě 13,7 milionu korun. V případě tyfu je to nejvíce dodávek za posledních 15 let a dvojnásobek ve srovnáním s rokem 2001. Dodávky vakcín proti hepatitidám od roku 2008 klesly o více než 60 procent. Podle Maďara tři dávky očkování proti žloutenkám A a B poskytují ochranu na desítky let i celý život, takže cestovatelé nemusejí při dalších výjezdech očkování opakovat.

Při cestování do oblastí s výskytem malárie předepisují odborníci antimalarika. Těch se loni na trh dodalo asi 99.000 balení za 19,8 milionu korun. Meziročně je to asi o 4700 balení více, ve srovnání s rokem 2001 ale dodávky klesly asi o 35 procent. Dobrou zprávou je podle Maďara to, že u tuzemských turistů oblíbená Srí Lanka byla letos Světovou zdravotnickou organizací prohlášena za zemi bez malárie. Naopak výrazné zvýšení počtu případů nakažených malárií zaznamenali podle Maďara ve Venezuele.

Na virus zika se v Česku nechalo testovat asi 800 lidí, u 16 z nich se infekce potvrdila. Dalších 15 lidí mělo protilátky po prodělané infekci, sdělila Hana Zelená, vedoucí oddělení virologie ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Právě odborníci z ostravského pracoviště pracují s potvrzovacím testem, který je schopen prokázat přítomnost protilátek na virus zika. Mezi nakaženými nebyl nikdo z olympioniků či paralympioniků, kteří se účastnili her v Brazílii. Účastníkům her a jejich doprovodu nabízí ústav vyšetření zdarma do konce listopadu.



Zdravotní ústav zaznamenal v září a říjnu zvýšený zájem o testování na virus zika. Celkem už bylo vyšetřeno asi 800 lidí. "Bylo zjištěno 16 případů akutních infekcí a u 15 osob byly zjištěny protilátky po dříve prodělané infekci. U jednoho pacienta byl zjištěn virus zika ve spermatu i dva měsíce po nákaze," uvedla Zelená.



V souvislosti s olympiádou a paralympiádou se nechalo testovat asi 80 lidí, testy ale byly podle Zelené dobrovolné. "Ze skupiny olympioniků či paralympioniků nebyl žádný pozitivní případ," dodala Zelená.



Právě olympionikům, paralympionikům a jejich doprovodu nabízí do konce listopadu zdravotní ústav možnost nechat se bezplatně testovat. K odběru mohou přijít i do poboček v Praze, Brně, Zlíně a Olomouci. Kontakty najdou na webu. Testy jsou určeny i pro lidi, kteří neměli žádné příznaky, protože většina nákaz virem zika je podle ústavu bez příznaků. Lidé, kteří se rozhodnou, že vyšetření nepodstoupí, by podle ústavu měli minimálně půl roku dodržovat pravidla bezpečného sexu a po stejnou dobu neplánovat otěhotnění.