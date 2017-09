Horká kampaň začíná. Strany lákají na růže, párek v rohlíku i skákací hrad

Nový farmářský trh v sobotu zahájil provoz v Praze na Řezáčově náměstí, takzvaném Heřmaňáku. Pořadatel mu dal přímo do názvu to, čím by se měl lišit od ostatních: první trh bez igelitek. Dlouhodobě nám vadí velké množství zbytečného odpadu, a to nejen na trzích, říká pořadatel Jiří Sedláček.