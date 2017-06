Horké počasí negativně ovlivňuje kondici řidičů

Letní vedra negativně působí na kondici řidičů, mají problém s udržením koncentrace, snadno se unaví a pomaleji reagují. Před i při jízdě v horkém počasí by proto měli dodržovat určité zásady, které je udrží za volantem fit. Dnes to sdělil Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Ve znamení horkých dnů je i současný červen, do jehož konce sice zbývá ještě týden, přesto už je netragičtějším měsícem roku. Podle policejních statistik si červnové dopravní nehody dosud vyžádaly 51 obětí.

Letošní šestý měsíc má na kontě už i nejtragičtější den roku, stala se jím uplynulá sobota, kdy na některých místech padaly teplotní rekordy a kdy si kolize vyžádaly devět lidských životů. Umírali při nich lidé v autech, motocyklisté, chodci i cyklisté. Podle Budského jsou lidé v horku obecně podrážděnější, což zhoršuje komunikaci všech účastníků silničního provozu. "Na silnicích se ve zvýšené míře pohybují pomaleji a hůře reagující lidé, kteří jsou navíc nervóznější, a tedy náchylnější k rizikovému jednání. Nelze se divit, že během horkých dní roste počet vážných dopravních nehod," uvedl Budský. ČTĚTE TAKÉ: Stát uzavřel dohodu s výrobcem hraček. Lego vytvoří u Kladna 500 nových míst K omezení možných rizik by podle něj proto měli řidiči při cestování v horkých dnech dbát na dostatečný příjem tekutin a v autě by si měli udržovat příjemnou teplotu, potřebné jsou také pravidelné přestávky. Za volant by lidé navíc měli usedat dostatečně vyspaní. Například na dálnicích se jedna ze tří tragických nehod stane vlivem únavy, přesto každý druhý šofér vyráží na dlouhou dovolenkovou cestu nedostatečně odpočinutý, uvedl Budský. Na chybné jednání pod vlivem únavy jsou podle něj náchylní zejména lidé do 25 let, lidé trpící poruchami spánku nebo ti, kteří pracují na směny. Současně upozornil na to, že větší riziko nehody způsobené únavou je mezi 02:00 až 05:00. "Méně však už se ví, že únava může udeřit i během dne, a to nejčastěji mezi třináctou až patnáctou hodinou," dodal Budský. ČTĚTE TAKÉ: Ke břehům Mallorky připlul žralok. Lidé se s křikem vrhali ke břehu Podle předpovědi počasí by přitom měli řidiči počítat s horkými dny i v následujících dnech. Teploty tento týden vystoupají až na 35 stupňů. Kromě toho, že bude nadprůměrné horko, bude ale i pršet.

Autor: ČTK