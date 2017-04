Horníci OKD se chystají demonstrovat ve Švýcarsku před sídlem Bakaly

Miliardář a slovenský finančník Pavol Krúpa, majitel skupiny Arca Capital, chystá na konec června čtyřdenní demonstraci před sídlem miliardáře Zdeňka Bakaly ve švýcarském Nyonu. O povolení dnes Krúpa požádal švýcarské úřady. Demonstraci bude organizovat jako fyzická osoba a hradit bude i náklady. Očekává zájem tisíců lidí, nevylučuje ani účast fanoušků Baníku Ostrava.

"Očekáváme velký zájem tisíců lidí. Ještě rozhodneme, jakou účast na demonstraci zvolíme," uvedla Hanáková. Výši nákladů, které zahrnují přepravu, ubytování i stravu, odhaduje ve stovkách tisíc korun.

Půjde podle ní o demonstraci lidí poškozených "vytunelováním" firmy OKD. "Účelovými nestandardními kroky bývalých vlastníků a managementu OKD a její mateřské NWR došlo k tunelování společnosti OKD a tím byla jejím akcionářům, zaměstnancům i daňovým poplatníkům České republiky způsobena značná škoda v rozsahu desítek miliard korun," uvedla Hanáková v tiskové zprávě. Účelem demonstrace je upozornit osoby zodpovědné za tyto škody na negativní hospodářský i sociální dopad a vyzvat je k převzetí zodpovědnosti. Vlastníkem OKD byl v dané době Bakala, upozorňuje Krúpa.

"Pro mě je to nová informace, teď to slyším poprvé," řekl k chystané demonstraci Jaromír Pytlík, předseda Sdružení hornických odborů OKD. Uvedl, že ale zatím není schopen posoudit, kolik horníků by se protestu mohlo zúčastnit.

"Jsme rádi, že se v tom pan Krúpa angažuje, a demonstraci u sídla pana Bakaly velmi rádi podpoříme," řekl Macháček. Dodal, že ale s Krúpou nejsou v přímém kontaktu, protože se už dříve nedohodli na podmínkách, které lidem nabízel v případě, že by vymohl splnění privatizační smlouvy.

Bakalou spoluvlastněná firma RPG Industries koupila bývalé hornické byty spolu se společností OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že v případě prodeje bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. To se ale nestalo. Později firmu vlastnící byty koupili noví majitelé.

"Pan Krúpa v případě, že vymůže splnění privatizační smlouvy, požaduje padesátiprocentní provizi, a to nám připadá nevhodné. Buď je ten závazek z privatizační smlouvy vymahatelný, a v tom případě by ho měl vymáhat stát, nebo vymahatelný není, a v tom případě je to celé nesmysl." řekl Macháček. Právníci sdružení podle něj nedoporučili lidem Krúpův návrh podepsat.

OKD se do rukou investiční skupiny RPG Industries vedené Bakalou dostala v listopadu 2004. Bakala se společníky pak firmu ovládal prostřednictvím firmy New World Resources (NWR) registrované v Nizozemsku. V únoru 2016 se novým vlastníkem NWR stala skupina Ad Hoc Group (AHG), která sdružuje tři britské investiční společnosti. Tři měsíce poté OKD skončila v úpadku.

Demonstrace je plánována od 27. do 30. června ve švýcarském městě Nyon u ženevského jezera, kde má Bakala sídlo. Zájem o účast podle Hanákové vyslovili i fanoušci Baníku Ostrava.

Krúpa a jeho skupina Arca Capital se v otázce OKD angažuje dlouhodobě. Již dříve nabídl, že těžební firmu koupí. Loni v prosinci skupina podala na Národní centrálu proti organizovanému zločinu podnět k obstavení veškerého Bakalova majetku.

Společnost OKD je od loňského května v úpadku, do potíží se dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Firma sama na sebe podala insolvenční návrh, pohledávky za více než 23 miliard přihlásilo 550 věřitelů, více než 17 miliard ale insolvenční správce popřel. Věřitelé schválili reorganizační plán, který předpokládal nalezení strategického partnera. Žádná nabídka nepřišla, počátkem dubna tak firma uzavřela smlouvu se státní společností Prisko. V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje přes 10.000 lidí. Příští rok chce firma zavřít doly Darkov a Lazy, ze kterých by podle dřívějších informací mělo odejít víc než 2000 lidí. Na konci března už firma ukončila těžbu ve ztrátovém Dole Paskov, odkud odešlo víc než 1000 lidí.