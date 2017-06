Hosté mladoboleslavského baru chodí kouřit do speciální klece

/FOTOGALERIE, ANKETA/ - Jsou to dva týdny, co vstoupil v platnost takzvaný protikuřácký zákon. Ten zakazuje kouření nejen v restauracích a divadlech, ale taky v barech. Problémem je, že bar je většinou místo, kam lidé chodí primárně za zábavou. Málokterý z těchto nočních podniků má zahrádku. A tak po zavedení novely, zakazující kouření, provozovatelé řeší, kam jejich zákazníci budou chodit kouřit.

Ano, nabízí se tu možnost jít si zapálit ven před bar, ale to je spojeno s rizikem, že zákazník odejde bez placení. Mladoboleslavský music a cocktail bar Slunce proto přišel s originálním řešením. Majitelé nechali před podnikem postavit dřevěnou „klec". „Ano, je to místo určené kuřákům. Vevnitř už si zapálit nesmí, tak jsme pro ně speciálně zřídili tento prostor," potvrdila provozní baru Pavla Funsarová, která ale upozorňuje, že se nejedná o žádnou nedůvěru vůči hostům, ale pouze o praktické řešení a zároveň ulehčení práce barmanům.

„Zákazníci tu neplatí hned. Útrata se jim načítá na konzumační kartu a pokaždé, když opouští bar, musejí zaplatit. To znamená, že vždy, když by si šli ven zakouřit, museli by uhradit útratu, což je pro nás zbytečná práce navíc," vysvětluje provozní. Zároveň přiznává, že někteří hosté už tohoto systému bohužel v minulosti využili a odešli bez placení. Terasa s „ohradou" je proto teď vyšší, aby ji nikdo nemohl přelézt.

Funsarová zároveň připouští možnost, že někdo na placení prostě může i zapomenout. „Jsme bar, naši hosté se sem chodí pobavit a odreagovat se. Někdy se stane, že to přeženou s alkoholem, může se jim udělat i špatně, a pak, byť neúmyslně, odejdou bez placení," sdělila Funsarová a dodala, že bar zatím výrazný úbytek hostů nepocítil. „Nemáme pocit, že by chodilo méně lidé. Máme výhodu právě terasy, na kterou je přímý vstup z baru. To znamená, že hosté udělají jen pár kroků a jsou venku, kde si mohou zapálit. Navíc stále slyší hudbu, takže o nic nepřijdou," říká provozní, která upřesňuje, že terase je přístupná pouze z baru. A hosté nápad většinou oceňují.

„Nemají s naším řešením problém. Spíš nadávají na zákaz kouření jako takový. Mně samotné nařízení nějak extra nevadí, i když jsem sama kuřák. Větší smysl by ale dávalo, kdyby zákaz platil třeba jenom v restauracích, a ne i v barech, kam chodí i lidé, kteří si zapálí pouze příležitostně, například právě u skleničky," zamýšlí se provozní Pavla Funsarová.