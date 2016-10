Hrad nakonec neudělí vyznamenání strýci ministra Hermana

Praha - Ze seznamu lidí, které prezident Miloš Zeman vyznamená 28. října, zmizelo jméno strýce ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Osmaosmdesátiletý Jiří Brady prošel Terezínem i Osvětimí a celý život o hrůzách holocaustu píše a přednáší po celém světě. Dcera Jiřího Bradyho Lara předpokládá, že "vyškrtnutí" může souviset se schůzkou Bradyho synovce Hermana s dalajlamou, píše Aktuálně.cz. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka ale nebyl žádný seznam oficiálně ani neoficiálně uveřejněn.

„Žádný seznam jsme oficiálně ani neoficiálně neuveřejnili, to se stane až večer 28. října Tudíž netuším, na co se vůbec odkazuje. To za prvé. Za druhé, kdo bude vyznamenán, nevím. Ví to pan prezident, ví to pan premiér, který kontrasignuje. U pana premiéra vskutku nevěřím, že by seznam před 28. říjnem 'vyzvonil'. Platí, že počet nominací je vždy vyšší než počet vyznamenaných," sdělil Deníku mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Ministr Herman informaci o stažení strýcova jména ze seznamu potvrdil. "Ano, takovou informaci jsem obdržel, více se o tom nechci bavit," uvedl.

Michal Horáček, textař, básník a možný prezidentský kandidát pro Deník: „Jak říkám pořád – motivem rozhodnutí skutečného státníka by neměla být pomstychtivost."

Podle Lary Bradyové lidé z kanceláře prezidenta minulý týden telefonovali do Kanady, kde Brady od roku 1949 žije, aby ho o nominaci informovali.

Poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) k záležitosti uvedla: „Nemohu tomu uvěřit, není mi známo, jaké důvody k tomuto kroku Hrad má. Pokud jde o mstu panu ministrovi za jeho setkání s dalajlamou, je to ukázka, jak u nás probíhá nová normalizace."

Herman v posledních dnech čelí kritice vlády a prezidenta kvůli tomu, že se sešel s duchovním vůdcem dalajlámou během jeho návštěvy v Praze. Čína v úterý pohrozila Česku zhoršením vztahů kvůli schůzkám politiků s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Ve stejný den večer vydali nejvyšší čeští ústavní činitelé prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí.

Můžete přežít Osvětim, stejně na vás v roce 2016 dolehne lidský podlost a malost

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice pak ve čtvrtek na svém webu zveřejnila ještě prohlášení, v němž vyjádřila "silnou nespokojenost" a "důrazný nesouhlas" se schůzkami předních politiků s tibetským duchovním vůdcem. "14. dalajláma je politický exulant, který se v zahraničí pod maskou náboženství dlouhodobě věnuje protičínským separatistickým aktivitám. Důrazně se stavíme proti tomu, aby úřední osoby kterékoliv země s dalajlámou vstupovaly do jakékoliv formy kontaktu," uvedla ambasáda.

"Dalajlámovo poselství tolerance je prý ´protičínskou´ činností. V 80. letech mě STB vyslýchala kvůli ´protičeskoslovenské´ činnosti. Náhoda..?," reagoval dnes Herman na twitteru na prohlášení čínského velvyslanectví.

S tibetským duchovním vůdcem dalajlamou se vedle Hermana sešli mimo jiné i vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a ministr Jiří Dienstbier (ČSSD).

