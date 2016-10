Hrad požádal o odložení exekuce kvůli nezaplacené pokutě

Praha - Kancelář prezidenta republiky podala návrh na odložení exekuce kvůli pokutě za nerespektování rozsudku v kauze novináře Ferdinanda Peroutky. Informaci, kterou uvedla Česká televize, potvrdil mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Návrh ale podle ČT zatím nemá vliv na čtvrteční lhůtu splatnosti, bude ho posuzovat soudní exekutor.

Exekutor uložil v pondělí prezidentské kanceláři zaplatit za nerespektování rozsudku v kauze novináře Ferdinanda Peroutky pokutu 100.000 korun. Na zaplacení Hrad dostal čas tři dny. Pokud by částku neuhradil, exekutor by mu mohl obstavit účet.

Peroutkově vnučce Terezii Kaslové přiznaly soudy nárok na omluvu za to, že Zeman označil jejího děda za autora článku "Hitler je gentleman". Hrad se však ve stanovené sedmidenní lhůtě od právní moci rozsudku pražského městského soudu neomluvil, a Kaslová proto na prezidentskou kancelář podala návrh na exekuci formou ukládání pokut. Ty mají prezidentskou kancelář donutit k omluvě. Hrad by mohl dostávat pokuty opakovaně, dokud by verdiktu nevyhověl. Právník František Vyskočil ale už dříve uvedl, že Kaslová podá návrh jen jednou.

Ze závažných důvodů je možné exekuci odložit či přerušit. "Zejména požádá-li povinný o posečkání splnění povinnosti a lze-li z jeho chování mít důvodně za to, že splní svoji povinnost nejpozději ve stejné lhůtě, v jaké může být provedena exekuce, a nehrozí-li, že účel exekuce tím bude zmařen," uvádí správní řád. Bez požádání povinného je možné odklad schválit v případě, že se prověřují skutečnosti rozhodné pro zastavení exekuce.

Hrad se má omluvit jednak osobním dopisem zaslaným Kaslové, jednak vyvěšením omluvy na svém webu po dobu 30 dnů. Existenci článku "Hilter je gentleman" se Hradu nepodařilo doložit, podle historiků jej Peroutka nenapsal. Zeman i nadále trvá na tom, že text četl, a že se proto těžko může omlouvat za to, že článek neexistuje. Peroutkovi přisoudil také výrok "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky", jehož autorem je ve skutečnosti novinář Jan Stránský. Za tuto chybu ale soud omluvu nenařídil, stejně jako za úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením. Za prezidentovy výroky se má podle rozsudku omluvit Česká republika prostřednictvím prezidentské kanceláře, nikoli Zeman, který výroky vyřkl při výkonu funkce, a ne jako soukromá osoba. I uloženou pokutu má proto zaplatit stát.

Kauzou Peroutka se bude zabývat ještě Nejvyšší soud, protože jak Kaslová, tak i prezidentská kancelář podaly dovolání. Hrad zdůvodnil krok tím, že přenesení odpovědnosti z prezidenta na ČR by mohlo být precedentem a proti Česku by mohla směřovat řada žalob. Kaslová se zase chce domoci omluvy ve větším rozsahu. Hrad žádal o odklad omluvy, dovolání ale odkladný účinek nemá.