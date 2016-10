Hrad se za tvrzení o Hitlerovi neomluvil. Případ skončil u exekutora

Praha - Vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová dnes podala exekuční návrh na Kancelář prezidenta republiky, kterým se chce domoci omluvy v kauze Hitler je gentleman. Informaci České televize dnes potvrdil její advokát František Vyskočil. Omluvu pravomocně nařídil soud, Hrad se však ve stanovené lhůtě neomluvil. Případ nyní má na stole soudní exekutor, který může kanceláři prezidenta opakovaně udělovat pokutu až do výše 100.000 korun.

Terezie Kaslová (uprostřed)Foto: čtk

Kaslová podle advokáta podala návrh na exekuci formou ukládání pokut. Hrad by tak mohl dostávat pokuty do doby, než omluvu zveřejní. Vyskočil nechtěl uvést, na jakého exekutora se s klientkou obrátili. Míní však, že návrh je vyhotoven správně, a tak by s vymáháním omluvy neměly nastat problémy.

Omluvu za dehonestující výroky měl Hrad podle rozsudku ze začátku září zaslat Kaslové dopisem do sedmi dnů od právní moci rozsudku, navíc ji měl po dobu 30 dnů vyvěsit na svých webových stránkách. Omlouvat se měla Česká republika prostřednictvím prezidentské kanceláře, nikoliv Zeman, který výroky vyřkl při výkonu funkce, a ne jako soukromá osoba.

Prezident připsal článek o Hitlerovi a některé výroky Peroutkovi loni v lednu na konferenci k 70. výroční osvobození Osvětimi. Historici následně upozornili na to, že Peroutka článek nenapsal a že autorem citátu "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky" je novinář Jan Stránský.

Prezident trvá na tom, že text o Hitlerovi četl. Peroutkova vnučka proto podala žalobu. Obvodní soud jí dal na jaře za pravdu v plném rozsahu, odvolací senát se však Zemana částečně zastal. Omlouvat se nemusí za tvrzení o výroku "s vlky" ani za úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením. Kauzou se ještě bude zabývat Nejvyšší soud, kam se obě strany chtějí obrátit s dovoláním.

O víkendu se v médiích objevila zpráva o nálezu článku Hitler - gentleman z roku 1937, který vyšel v tehdejším Rudém právu. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka však nejde o článek, na který Zeman odkazoval.