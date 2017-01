Hradní stráži velí zástupce Kroupa, nový velitel se zatím nehledá

Praha - Hradní stráži po prosincovém odvolání velitele Petra Prskavce velí Karel Kroupa, Prskavcův statutární zástupce. Velením byl pověřen na začátku prosince. Nového velitele náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše zatím nehledá. Čeká na výsledek prošetřování Prskavce. V úterý to sdělil Petr Cupák z Hradní stráže.

Hradní stráž. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Prskavec byl odvolán z funkce 2. prosince. Musel odejít údajně kvůli nesrovnalostem ve vyplácení cestovních náhrad. Záležitost od té doby prošetřuje Vojenská policie. Podle Cupáka by výsledek vyšetřování mohl být znám do konce ledna. Do vyjasnění trestního stíhání chce Kaše počkat s hledáním nového velitele.

Velitel Hradní stráže řídí kolem 650 lidí

Server Aktuálně.cz na začátku prosince uvedl, že Prskavec je podezřelý z toho, že si vypisoval a nechával proplácet cesty domů, kam však nejezdil, a místo toho zůstával v Praze.

Prskavec byl ve funkci necelý rok, nastoupil loni 18. prosince. Nahradil Radima Studeného, který ve funkci skončil v polovině loňského října poté, co skupina Ztohoven vyvěsila na Hradě červené trenýrky. Velitel Hradní stráže řídí kolem 650 lidí, z toho zhruba 600 jsou vojáci. Hlídají nejenom Pražský hrad, ale i zámek v Lánech.

