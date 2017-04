Hrála roli národnost zabitého Čecha v Británii? ČR žádá zdůvodnění rozsudku

Česká republika posílá do Londýna diplomatickou nótu v souvislosti s osvobozujícím rozsudkem v kauze zabitého českého občana. Novinářům to dnes v Bruselu řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který se kvůli tomu sešel k dvoustrannému jednání se svým britským kolegou Borisem Johnsonem. Praha chce od Britů vědět, jakým způsobem by bylo možné případ revidovat.

Česká republika chce podle Zaorálka také slyšet ujištění, že národnost oběti nehrála při rozhodování soudu roli. ČTĚTE TAKÉ: Češi žádají spravedlnost krajana pro zabitého v Británii. Vznikla petice Osvobozující verdikt padl v pondělí v britské metropoli. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se hájil tím, že jednal v sebeobraně. Čin se stal loni. ČTĚTE TAKÉ: Zaorálek žádá Británii o revizi případu zabitého Čecha

