Hranická propast je s 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní světa

Hranice (Přerovsko) - Hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Potvrdil to tento týden výzkum česko-polské expedice, která spustila sondu pomocí miniponorky až do hloubky 404 metrů. Dosavadní rekord držela italská propast se slanou vodou Pozzo del Merro s naměřenou hloubkou 392 metrů. Napsal to magazín The National Geographic, který se na výzkumu podílel. Údaje dnes potvrdil Miroslav Lukáš z České speleologické společnosti Hranický kras, který se výzkumu účastnil.

Hranická propast.Foto: DENÍK/Pavel Mašlaň

Trasu sondě připravil v zaplavené vápencové propasti polský potápěč Krzysztof Starnawski, který se s ní část cesty potopil. Sondě ve specifickém jeskynním prostředí poskytl co nejlepší výchozí pozici do nejhlubší části jeskyně. Poté už sestupovala sama. "Podařilo se to. Miniponorka dosáhla hloubky 404 metrů, kdy již končil vodicí kabel. Po cestě pořizovala videozáznam. Podle záběrů sestupovala zřejmě po svahu, prostor před robotem se zdál stále otevřený, nevypadalo, že by tam již bylo dno," řekl dnes Lukáš.

Speleologové zkoumají hloubku propasti již řadu let a hranice postupně posunují. V říjnu 2012 hranici dosavadního zkoumání této lokality posunul Starnawski, který se potopil až do rekordní hloubky 225 metrů. Při téměř devítihodinovém ponoru pomocí měřicího zařízení zmapoval navíc propast do hloubky 373 metrů. Před dvěma lety se ponořil do hloubky 200 metrů, objevil tunel, kterým protáhl sondu až do hloubky 384 metrů, těsně pod hranicí italského jeskyně. Loni sestoupil do rekordní hloubky potopení 265 metrů.

Posunováním hranic zdejší speleologové věřili, že světového rekordu jednou dosáhnou. "Když se podařilo před dvěma lety zmapovat další hloubku, věřil jsem, že to půjde a světový rekord pokoříme. Je to v této chvíli už o technice. Fyzicky se dá sice potopit hlouběji, prokázala to laboratorní měření. Ale potápění v jeskyni je něco jiného. Je rozdíl, když máte nad sebou volnou vodu nebo strop," doplnil Lukáš. Podle odborníků výzkum propasti nekončí, prozkoumávat ji hodlají dále. "Máme v plánu vyrobit podobné zařízení v české režii," dodal speleolog.

Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v katastru města Hranice. Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových jeskyní. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. Průzkumné ponory jsou zde evidovány soustavněji zhruba od roku 1961.