VIDEO: Hřebeček Lojzík vyrazil na první procházku

Nádvořím slatiňanského hřebčínu včera odpoledne poprvé zaklapala kopýtka malého hříběte. To na procházku vyrazil první koník narozený v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem v letošním roce.

Siglavi Pakra Bebita XI – 14, jehož ošetřovatelky důvěrně oslovují Lojzíku, se narodil v pondělí 6. února v 18.20, vážil 50 kilogramů a v kohoutku měřil 90 centimetrů. Podle slov ošetřovatelů měla jeho matka poporodní komplikace, které však zvládla, a nyní jsou ona i hříbě v pořádku.

Drobný, matně černý koník zvědavě objevuje svět a má se čile k světu. Od sedmileté klisny se však nehne na krok, a ta si jej důkladně hlídá. Je to její druhé hříbě. „V nejlepším případě se z něj může stát plemenný hřebec, ale to se teď nedá odhadnout. Dostane stejnou výchovu jako všichni ostatní koně v hřebčínu. Bude se cvičit pod sedlo i do chomoutu a uvidíme, jak se bude vyvíjet," vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.

Chovatelé ve slatiňanském hřebčínu do konce července letošního roku očekávají narození dalších 33 hříbat. Malí koníci zůstanou u matek zhruba půl roku, než se hromadně odstaví. Lojzík poputuje do hříbárny ve Slavické oboře, kde stráví další tři roky, než mu začne výcvik.

Malému koníkovi sice pod kůží vystupují žebra a působí droboučkým až křehkým dojmem, ošetřovatelé jsou však klidní. „Sice má teď křivé nohy, ale jak se bude pohybovat a růst, tak se mu srovnají. Zima mu také není. Ve stáji je relativně chladno, koně jsou na zimu připravení. Navíc se venku pohyboval, tak se zahřál," vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová. Největší úskalí pro koníka nyní představuje led pokrývající nádvoří slatiňanského hřebčínu, ale jak během první venkovní procházky dokázal, umí si poradit. Délku pobytu venku budou ošetřovatelé postupně protahovat a časem jej na chvíli pustí s klisnou i do výběhu.

