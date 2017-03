Hudebníky rozdělují názory na migraci, Zemana a kapelu Ortel

Popovou hudební scénu rozdělují názory na migraci, prezidenta Miloše Zemana a kapelu Ortel, které kritici vyčítají texty namířené proti menšinám. Rozdílné názory hudebníků se pravděpodobně opět projeví v kampaních před nadcházejícími parlamentními a prezidentskými volbami. Dan Šustr s kapelou Tichá dohoda na vyhrocenou diskuzi minulý týden reagoval singlem Zakázaný slova.

Šustr se písní snaží upozornit, že by lidé neměli dopustit zabetonování diskuze a podporovat jen „jediný správný názor", jako tomu bylo před rokem 1989. „Pamatuju 80. léta, kdy nebylo možné otevřeně říkat, co si člověk opravdu myslí. Diskuze ve společnosti, v Evropě i v USA, začíná být velmi konfliktní a já se bojím, aby jedna strana 'nezvítězila' a nezačala své oponenty cenzurovat. Diskuze je nutná," uvedl.

Kontroverze provázely i Českého slavíka

Umění má podle něj reagovat na dobu a klást otázky. „Osobně se však považuju za umělce, který se do politiky nemíchá a ani se o to nesnaží. Nikdy jsme s Tichou dohodou nehráli pro nějakou politickou stranu," podotkl Šustr. Při prezidentské volbě volil Karla Schwarzenberga, ale nelibě nesl negativní projevy jeho příznivců po porážce od Miloše Zemana. „Výsledky voleb je třeba respektovat a jít k těm dalším," prohlásil.

Vyhraněnost názorů se projevila například při loňském vyhlašování Cen Anděl, kdy Lenka Dusilová a David Koller využili svá vystoupení ke kritice prezidenta Zemana. Kontroverzní průběh mělo také loňské předávání ocenění v anketě Český slavík.

Posluchač by si měl vytvořit vlastní názor

Tehdy v reakci na úspěch zpěváka Tomáše Ortela opustil sál zpěvák Radek Banga. Na sociálních sítích se Banga stal terčem nenávistných útoků. Jeho protest však mnozí umělci nepodpořili.

„Pokud by někdo chtěl být angažovaný, tak by měl hlavně dělat písničky, ve kterých předá nějakou zkušenost ze světa a nechá na posluchačích, ať si to přeberou, jak chtějí," konstatoval Petr Fiala z kapely Mňága a Žďorp.

Někteří hudebníci se loni přímo zapojili do politického dění. V únoru na demonstraci na podporu hnutí Svoboda a přímá demokracie vystoupili Aleš Brichta a Pepa Nos. Vedle kritiky multikulturalismu často zaznívala podpora politice prezidenta Zemana. V září na akci odpůrců islámu na Václavském náměstí zazpívala zpěvačka Olivie Žižková, jejíž video Evropo dýchej vzbudilo rozdílné reakce na sociálních sítích.

Čok se s Kocábem neshodne

V otázkách migrace a Evropské unie jsou názorově rozděleni například členové kapely Pražský výběr. Zatímco Michael Kocáb hájí politiku EU, Vilém Čok se veřejně staví proti migrační vlně a Bruselu. „Ale ve Výběru jsme si řekli, že na pódiu budeme hráči rockové hudby a nebudeme dělat žádné politické agitky," sdělil Čok.

Písničkář Tomáš Klus považuje současnou dobu za „plnou extrémů, kterých se chytají populisté". Sám byl v období hitu Pánubohu do oken tlačen do role politického mluvčího.

„Lidé za mnou chodili s tím, že já snad něco zařídím. A bylo strašně těžké jim vysvětlit, že já to nezařídím a nebudu mluvit ve prospěch někoho," vzpomínal Klus, který dostával i nabídky na spolupráci od politických stran. "Takovou ztrátu svobody bych nepřipustil," prohlásil.

Částečně volební kampaní prezidentského kandidáta Schwarzenberga se stal v roce 2012 narozeninový koncert skupiny J.A.R. v Praze. V průběhu koncertu se Schwarzenberg objevil i na pódiu. „V tu chvíli jsme cítili, že je fajn dát najevo, na které straně našinec stojí. Přičemž to nemusí být mávání nějakou vlajkou nebo hořící pochodní," prohlásil nyní Dan Bárta.