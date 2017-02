Hynek Kmoníček: Trump překvapil svět tím, že plní své sliby

Diplomata Hynka Kmoníčka si pořadatelé různých think tanků rádi zvou na své debaty. Slova bývalého velvyslance v Indii či Austrálii a budoucího v USA budí náležitou pozornost nejen díky jeho formulačním schopnostem a širokým znalostem, ale také proto, že toho hodně prožil. Mimochodem i díky němu se nedávno vrátil ze Sýrie do Polska vězněný Leszek Panek.

Kmoníčkovy kontakty jsou mimořádné. Ne nadarmo se v Černínském paláci už nyní říká, že Kmoníček odletí do Washingtonu buď na devět, nebo na devět. Pokud se stane příštím ministrem zahraničí, bude to na devět měsíců, ne-li, zůstane velvyslancem devět let.

Únor se přehoupnul do druhé poloviny, a přesto vás ještě nemohu oslovit jako velvyslance. Proč to?

Z prostého důvodu, že nyní vyjednáváme s americkou stranou přesné datum plánované návštěvy pana prezidenta Zemana v USA a nový velvyslanec by se tam měl přemístit zhruba jeden měsíc předtím, takže jedno souvisí s druhým.

Zkomplikovala se situace i rezignací Trumpova poradce pro otázky národní bezpečnosti Michaela Flynna?

Posun v každé části administrativy Donalda Trumpa znamená, že se věci zpomalují. Mají-li sedět lidé ve správných kancelářích a podepisovat papíry, musí být nejdříve do svých funkcí jmenováni. Ve chvíli, kdy po necelých třech týdnech odcházejí, byrokratické procesy se protahují. Naše kontakty ale nejsou postaveny na jednom člověku, český stát funguje jako instituce, osobní vazby pomáhají, avšak nejsou určující.

Tušíte, kdo generála Flynna nahradí?

Víme, že na jeho místo je několik kandidátů a dva z nich jsou mí dávní přátelé.

Třeba bývalý ředitel CIA generál David Petraeus?

Řekněme, že se docela dobře známe, naposledy jsme se viděli před několika měsíci. Podobné je to v případě bývalého ředitele CIA Jima Woolseyho.

Říkal jste, že český stát se chová jako instituce. Dá se totéž říct o Spojených státech vedených Donaldem Trumpem, neboli o čem vypovídá nečekaná Flynnova rezignace?

Nejvíc asi o vnitřních pnutích v Trumpově týmu. Spousta lidí přichází z vojenského do politického lobbistického prostředí ve Washingtonu a bude si muset zvykat na to, že jde o skoro stejně krvavé bojiště.

Dá se to přeložit tak, že v Bílém domě soupeří několik klik?

To nám nepřísluší soudit. Naše analýza říká, že prezident Trump se různým typem nominací snažil oslovit co nejširší názorové spektrum uvnitř Republikánské strany a určitou dobu bude trvat, než se vše usadí do jednotného výstupu.

Největší pozornost přitahuje Trumpův hlavní poradce Steve Bannon, muž ultrapravicových názorů, který začínal jako bankéř v Goldman Sachs a skončil na pozici šéfa zpravodajského webu Breitbart News nakloněného uskupení Tea Party a označovaného za rasistický či xenofobní. Co znamená, že takový člověk má největší vliv na amerického prezidenta?

Tea Party je regulérní částí jednoho myšlenkového proudu Republikánské strany a nedá se říct, že úplně vítěznou. Koneckonců o Sarah Palinové, s níž je spojována, jsme už dlouho neslyšeli, že? U poradce Bannona je třeba ocenit minimálně to, že jde o člověka přemýšlivého, který občas přichází s otevřenými a novými myšlenkami. Já docela často cituji tu, že z pohledu Trumpovy administrativy není opozicí Demokratická strana, ale…

…média.

Správně. Rozhodně to tak občas skutečně vypadá, možná na obou stranách.

Bannon v roce 2014 řekl webu The Daily Beast: „Jsem leninista. Lenin chtěl zničit stát a přesně to hodlám udělat i já. Chci nechat všechno zhroutit a strhnout současný establishment." Souzní to s jeho vyznáváním teorie cyklů, kdy po 80 až 100 letech musí přijít revoluce nebo válka. Ta doba právě přichází. Máme se bát?

Myslím, že nic z toho nás nečeká. Možná uvnitř Spojených států jakási parciální evoluční revoluce nastane. Pro Česko by ale mělo být podstatné, co se bude dít směrem k Evropě. Pro nás je dokonce výhodné, že v době, kdy v Trumpově administrativě teprve dochází k třídění názorů a personálií, Evropa v jejích prioritách není číslem jedna. Do určité míry je to způsobené i tím, že Evropu čeká několik klíčových voleb, které mohou radikálně přepsat její politickou a myšlenkovou mapu. Nikdo z nás teď neví, zda ode dneška za rok nebude Evropa říkat něco úplně jiného jinými hlasy. Trumpovy priority nemíří do zahraničí, ale domů. Ví totiž, že v tom, čemu říká souboj s establishmentem, je podpora veřejnosti podstatná. A veřejnost po něm nebude chtít co nejlepší vztahy s Guatemalou, ale návrat byznysu na americký Středozápad.

Jste autorem teze, že Trump chce udělat několik kroků do minulosti, kdy světu dominovaly USA, šlo o éru Pax Americana. Je v globalizovaném světě možný návrat k výrobě na domácí půdě?

Odpověď na tuto otázku obsahuje hodnocení úspěšnosti celého Trumpova prezidentství, což nemůžeme predikovat na jeho samém začátku. Přesto je celkem zřetelné, že v multipolárním světě se Donald Trump rozhodl vrátit k jistotám Ameriky 70. let minulého století a čelit tak změnám, kterými USA v globalizovaném světě podle jednoho názoru trpí a podle druhého se pozitivně mění. Vždy říkám, že v tomto směru je Donald Trump reakcí klasické konzervativní Ameriky na překotný demografický vývoj. Ten znamená, že kolem roku 2042 by člověk evropského původu byl poprvé v USA menšinou. Typickým americkým občanem pak bude člověk s kořeny v Latinské Americe. To je proud, jemuž se Trump snaží čelit. Ostatně transatlantická vazba také stojí na blízkosti americké a evropské kultury a ta se zmenší, když na druhém konci drátu bude jednou namísto bývalého Ira bývalý Nikaragujec.

Nebo Mexičan.

Když jsem se díval na čísla z loňského roku, tak na pracovním trhu USA bylo ilegálně asi jedenáct milionů Mexičanů. Otázka samozřejmě je i to, kdyby na něm nebyli, kdo je nahradí. Je ale zajímavé, že za poslední čtyři roky se počet ilegálních mexických přistěhovalců snížil. To lze ovšem interpretovat i tak, že se prostě stali uvnitř země legálními.

Pravděpodobně. Když Trump přišel s ideou mexické zdi, analytici okamžitě reagovali argumentem, že většina Mexičanů nechodí přes hranice pěšky, ale lítá. A po usazení v USA za pár měsíců získá povolení k pobytu či práci, takže je v USA legálně.

Donald Trump ovšem nevnímá záležitost mexického plotu a přistěhovalectví jako agendu zahraniční, nýbrž domácí. A přichází s ní v okamžiku, kdy v Mexiku sedí prezident, který má historicky nejnižší podporu. Myslím, že je na tom zhruba stejně jako císař Maxmilián v dobách, kdy Mexiko bylo málem součástí Rakouska-Uherska. Prezident Nieto tedy není pro Trumpa protivníkem, který by měl v rukách příliš mnoho trumfů. Přijde mi příznačné, co nám první tři Trumpovy zahraničněpolitické tahy sdělují.

To jest co?

Jde o Kanadu, Mexiko a Velkou Británii. Sousedi a historický partner. Vidíme výrazný posun od názoru, že by se měla zrušit NAFTA, k tomu, že by se měla upravit. Takže je tu dohoda s Kanaďany, nedohoda s Mexičany a velké objetí s Británií bez přílišného zkoumání, zda v kufru plném dárků přivezla Theresa Mayová třeba i Skotsko.

Neukazuje se nejen na Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA), ale i na zákazu vstupu pro lidi ze sedmi muslimských států, který narazil na soudní bariéru, že extravagantní Trump se časem změní v běžného republikánského prezidenta?

Jeho kritiky bych rozdělil na dvě skupiny. Jedna má ideologický problém s podstatou všeho, co Donald Trump dělá. S těmi je diskuse možná zábavná, ale nikdy je nepřesvědčíte o ničem, neboť jde o otázku jejich víry, která není založena na rozumu.

Zatímco tu druhou přesvědčit lze?

Ano, neboť tvrdí, že sice lze pochopit Trumpovy kroky, ale už méně způsob, jakým je realizuje, neboť v praxi naráží na různé právní a systémové problémy. To je případ protimigračního dekretu. Při průzkumu veřejného mínění se přitom zjistilo, že obyvatelstvo vesměs tento zákaz vítá, takže Trump plní přání svých voličů. Právně ale zvolil nepřesvědčivý postup. Nová administrativa zatím často vyráží do útoku bez přípravy a záložní jednotky, aby až poté zjistila, kde přesně se nacházejí kulometná hnízda opozice. Čili postupně se asi bude usazovat jak tým Trumpových poradců a klíčových hráčů, tak i způsob naplňování jednotlivých kroků jeho administrativy. Nemyslím ale, že se Donald Trump na konci svého prezidentství stane klasickým republikánským prezidentem, který byl doposud vždy zvolen na republikánské agendě, aby následně prováděl agendu středovou, a byl tak z pohledu svých voličů nakonec označen jako republikánský zrádce.

Půjde to zjistit, když Trump žádný program opřený o ideje nemá a populisticky lavíruje mezi levicí a pravicí podle toho, jak se mu to hodí?

Donald Trump se pokouší o věc, která mnohé pragmatické politiky překvapuje a někdy děsí, totiž plnit to, co slíbil. Někteří lidé s tím vůbec nepočítali a domnívali se, že sice na této agendě zvítězí, ale následně se stane klasickým prezidentem, takže za čtyři roky nebude poznat rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Johnem McCainem. Podle mě se to nestane.

Trump si přál brexit. Jeho budoucí velvyslanec při EU Ted Malloch nedávno uvedl, že do 18 měsíců se možná zhroutí euro. Sází americký prezident na rozpad EU?

Evropská unie není vystavěna na výrocích, ale na činech, které jsou kodifikovány ve složitém právním řádu. Myslím, že máloco by americkou centrální banku vyděsilo víc, než kdybychom do ní přišli s myšlenkou na rychlý zánik eura.

V Praze se v úterý uskutečnila konference o českých národních zájmech. Kromě floskulí o potřebě bezpečnosti, prosperity a prostředí, kde budou rády žít naše děti, přitom není vůbec jasné, co je vlastně český zájem. Je jím stále těsnější EU, nebo návrat k národnímu státu mimo unii?

Pokud jsou na vzestupu proudy kladoucí důraz na exity, je chybou EU, že je nechává mohutnět. Když jsme do EU vstupovali, vnímali jsme to jako návrat do Evropy, jaká byla před třiceti lety. Kdybychom dnes pořádali referendum o tom, zda chceme vstoupit do současného Bruselu, tak si výsledkem nejsem jistý.

Co se přihodilo?

EU se v posledním období na jedné straně hodně zabývala nejrůznějšími byrokratickými regulacemi, a na druhé straně podceňovala věci, jako je migrační politika či ochrana vnějších hranic. Pro moji generaci návrat do Evropy znamenal návrat do svobody. Evropská unie se rovnala Evropa a Evropa se rovnala víc svobody. Málokdo si udělal rovnici, že tuzemský rum se nebude moci jmenovat rum a že vám někdo bude mluvit do toho, jestli si ve vlastní hospodě budete smět zapálit vlastní cigaretu. Do protikladu se tak dostal ideál Evropy jako zajištění prostoru svobody s omezeními, která přicházejí z Bruselu. To je nejstrašnější píárová chyba, kterou mohla EU udělat. Tedy nebýt spojována s tím, jak je váš život svobodnější, ale s tím, kdo vám co zakazuje. Proto roste odpor, který býval opravdu minoritní.

A nejsou některá omezení důkazem svobodného racionálního rozhodnutí, třeba v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, zamezení daňovým podvodům nebo stíhání zločinců?

Ano, to je subsidiarita, po níž voláme. Na evropské úrovni se mají rozhodovat věci, o nichž žádný stát nemůže rozhodovat sám za sebe, kupříkladu ochrana vnějších hranic. Naopak neustálý tlak na jednotnou migrační politiku je nesmyslný. Každá země sama nejlépe ví, které přistěhovalecké komunity je schopna zvládnout a které ne. To je otázka strategie ústředí, jež musí vědět, jak rozdělit agendu na celoevropskou a národní úroveň. Jinak se dostaneme do stavu, že věčný tlak na vytvoření nějakých Spojených států evropských bez toho, že by po nich jeho části toužily, povede k protitlaku a demontáži dosaženého.

Fajn, ale co s tím?

Všem nositelům protievropských nálad říkám, ať mi nesdělují, co nechtějí, ale ať přesně popíšou, co chtějí, aby to byla hospodářsky a politicky udržitelná alternativa pro naši zemi. A dodávám, ať přestanou vyprávět o Česku jako o Švýcarsku. Překvápko: nejsme Švýcarsko, u nás si totiž neukládá celý rozvojový svět peníze. Jsme středně velký stát závislý na sousedech, jejich ekonomice a volném pohybu. Naše hranice jsou příliš malá krabička pro život, na jaký jsme si zvykli. Ty musí zůstat Evropě otevřené.

S čím kritici přicházejí?

S ničím, jen s dlouhým seznamem typicky českého pláče, kdo všechno jim ublížil a v posledním týdnu z Bruselu dožral. Pláč není program. My prostě jinou než evropskou alternativu nemáme a je jen na nás, co s ní uděláme.

Strategie czexitu je tedy z vašeho pohledu v přímém rozporu s českými národními zájmy?

Přesně tak. Když odněkud odcházím, musím vědět, do čeho dojdu. A já si celkem umím představit, kam bychom v tomto případě došli.

Jak jste uvedl, jsme na prahu bouřlivého evropského roku. Čekají nás volby v Holandsku a ve Franci. Co má dělat česká politická reprezentace, aby její hlas, který volá po rozumnější a k členským státům přívětivější politice, v Bruselu nezanikl?

Nikdy to nezvládneme sami. Musíme mít dohodu v rámci V4, možná i mezi Visegrádem a Beneluxem a ještě někým z velkých hráčů, ať už s Německem, nebo Francií. My nevíme, kdo bude na naší straně jednacího stolu a kdo na té jejich. V ideálním případě se dostaneme do stavu, že na obou stranách budou sedět seriózně uvažující kritici současné situace, kteří budou schopni dojít k jasně definované nápravě. Nebo jich tam aspoň bude víc. Zatím drobně přibývají.

Je na rozumně uvažující straně stolu Viktor Orbán a Jaroslav Kaczynski?

V něčem ano, v něčem to není souměřitelné. Maďarsko má jiné národní zájmy než Polsko a Polsko se 40 miliony obyvatel je na rozdíl od Maďarska, Česka a Slovenska vnímáno jako jeden z dominantních hráčů EU. Polsko si bude muset vyřešit, co samo chce a jak toho chce dosáhnout. Zatím je typické, že nejvyšším polským představitelem v Evropě je Donald Tusk, a nejsem si jist, jak velkou má podporu své vlastní země.

Žádnou.

Řekla jste vy.

Za několik týdnů odjedete do země, která – ač se jevila neměnnou jistotou – se velmi proměňuje. Mohlo by se i díky tomu stát 21. století věkem, v němž zvítězí nacionalistické tendence a místo diplomatů budou promlouvat zbraně?

Toho se neobávám, ale zároveň se nemohu zbavit myšlenky, že kdybych měl současnost k něčemu připodobnit, tak nacházím jisté paralely nejen se 70. lety minulého století, ale také s roky 1922 až 1924. My už víme, co s takovou situací udělá okamžik, kdy přijde velká hospodářská krize – systém se zhroutí a nikdo to nedokáže zastavit. Naštěstí máme nástroje k tomu, abychom se tomu vyhnuli. Nemohu sice vědět, zda je hráči, kteří je drží v rukou, opravdu použijí, ale vím, že je stále mají. Z toho vyplývá můj relativní klid.

Po čtyřech letech opouštíte domácí půdu. Co kdyby po říjnových volbách přišla nabídka, abyste se stal ministrem zahraničí?

To je velmi spekulativní otázka. Nevíme, jak volby dopadnou. V tuto chvíli je jisté, že pokud se vrátím do náruče ministerstva zahraničí, jsou tam ještě dvě poslední funkce, které jsem nikdy nezastával. Vrátný a ministr. A určitě to nebudu já, kdo tohle bude rozhodovat.