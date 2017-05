IKEM hlásí objev: cukrovka je pryč během několika minut

Zcela nový léčebný postup, který může znamenat naději nejen pro statisíce obyvatel naší země, které trápí onemocnění cukrovkou druhého typu, ale doslova by mohl znamenat revoluční objev v lékařství pro celý svět, představí ve čtvrtek Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.

V souvislosti s chorobou, která s sebou přináší nejen řadu dietních onemocnění a doživotní užívání léků, ale také komplikace například v podobě kožních projevů, vysokého tlaku, cévních onemocnění poruch zraku či třeba známého syndromu „diabetické nohy", prý technoilogie DiaGone dokáže pacientovo tělo doslova zmást. Endoskopicky zavedeným laserem – přes jícen a žaludek – mohou specialisté „oslepit" nervové buňky ve dvanáctníku – a tím vlastně přeprogramovat metabolismus. Načež cukrovka zmizí skoro jak mávnutím kouzelného proutku.

Podstatnou část buněk lékaři spálí leaserem

Pacienti mají naději, že po zhruba čtvrt hodiny trvajícím zákroku prováděném ambulantně boudou už druhý den moci normálně jíst – a to bez aplikace inzulínu i dalších léků. Metoda testovaná týmem Marka Beneše slibuje pacientům výrazné zlepšení diabetu druhého typu – a u některých i jeho vymizení.

Dvanáctník podle Benešových slov funguje jako jakýsi druhý jazyk: citlivé buňky „ochutnávají", co přichází z žaludku do tenkého střeva – a podle toho se nastaví metabolismus. Pokud podstatnou část těchto buněk lékaři spálí laserem, tělo nedostává informace o příjmu potravy a nemá potřebu ukládat zásoby. Právě naopak: v představě, že strádá, mobilizuje rezervy. Výskledkem je, že se pacient zbaví diabetu – překvapivě se to stane opravdu velmi rychle – a mimo to i hubne. Beneš však Deník ujistil, že rozhodně nehrozí vyhladovění – tomu brání jiné obranné mechanismy.

Dobrovolníci se hledají z řad pacientů

Lidé, kteří by měli zájem se do testování novinky zapojit, najdou informace na webových stránkách IKEMu. Tam je prozatím mohou získat i jejich diabetologové – o novince totiž zatím nemá příliš poznatků ani odborná veřejnost.

Ředitel IKEMu Aleš Herman ve čtvrtek shrnul, že se hledají dobrovolníci z řad pacientů s cukrovkou druhého typu, kteří mají vyšší váhu (což je ovšem většina), kteří nyní nejsou léčeni inzulínen, nejmodernějšími preparáty ani léky podporujícími vylučování cukru do moči.

S diabetem se u nás léčí 800 tisíc lidí

Přihlásit se lze prostřednictvím internetového kontaktu s klinikou hepatogastroenterologie IKEM – podle Benešových slov je nicméně dobré věc předem probrat se svým lékařem, kterému bude jasný výklad odborných pojmů. Jak omezení stanovených pro léky, tak stanovení hodnoty glykovaného hemoglobinu nad 58. Naopak i laicky může každý posoudit požadavky na minimální obvod pasu: u žen 94 cm a u žen 104.

S diabetem se u nás léčí 800 tisíc lidí, minimálně dalších 300 tisíc jsou takzvanými skrytými diabetiky, kteří o svém onemocnění zatím nevědí. Cílem chystaného testování je dospět k tomu, aby se jednou novinka, která se jeví jako účinná, neměnící kvalitu života a pacienta nezatěžující, mohla využívat s masovějším měřítku. Prozatím se ovšem bude jednat jen o záležitost určenou desítkám pacientů – byť aktuálně plánovaných 150 členů testovací skupiny zřejmě ještě není konečné číslo.