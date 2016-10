Imex Group má v Květné prý jen 4000 kusů munice

Zlín - Ostravské firmě Imex Group patří jen asi deset procent z 1500 tun munice, která je i po termínu vyklizení stále ve skladu v Květné na Svitavsku. Řekl to právní zástupce společnosti Radek Ondruš. Reagoval tím na slova vedoucího skladu v Květné Vojtěcha Pražana, že firma má v Květné 1500 tun munice, která sem byla převezena z Vrbětic na Zlínsku, kde Imex Group předloni vybuchly dva sklady. Termín pro vyklizení skladu v Květné přitom vypršel už koncem loňského roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Imex Group, jež si pronajímala oba sklady ve Vrběticích, má podle Ondruše v muničním skladu v Květné jen 4000 kusů dělostřelecké munice.

"Zbytek je subjektu, který munici zakoupil a společnost Imex Group mu ji spravovala," uvedl Ondruš. Jméno firmy prozradit odmítl, řekl jen, že jde o zahraniční firmu z EU. Kdy Imex Group odveze svou zbylou munici, Ondruš nevěděl.

"Řeší se to s Vojenským technickým ústavem, může se vrátit zpátky do Vrbětic. Hledáme i další možnosti," řekl.

Představitelé vlády v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) přitom dříve uvedli, že munice se do areálu, jehož vyčištění a sanace potrvá několik let, nevrátí. Sobotka loni v prosinci při odjezdu posledního kamionu s municí z Vrbětic uvedl, že areál zůstane v majetku státu do doby, než budou odstraněna veškerá rizika způsobená výbuchy. O budoucnosti areálu bude stát debatovat s obcemi a krajem až po vyčištění celého prostoru od munice.

Premiér při nedávné návštěvě Pardubického kraje uvedl, že firmy munici v Květné neskladují zadarmo. Podle Ondruše se ale nemohou dohodnout na ceně. "Chtěli jsme skladovat za stejných podmínek jako ve Vrběticích, oni ale chtěli nájem na úrovni bytu na Václavském náměstí," dodal Ondruš.