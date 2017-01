Informační systém záchranářů začal pracovat opožděně a bez Prahy

Národní informační systém integrovaného záchranného systému zahájil ostrý provoz s dvouletým zpožděním a bez připojení pražské zdravotnické záchranné služby, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj zpoždění způsobilo ministerstvo vnitra svým požadavkem, aby zakázku na informační systém získal Odštěpný závod ICT České pošty. Nový systém také nesjednotil příjem tísňového volání. O závěrech kontroly vzniku systému dnes informovala mluvčí NKÚ Olga Málková. Prodloužení projektu bylo v souladu s podmínkami dotací EU, Praha se do systému připojí letos, uvedlo ministerstvo vnitra.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Podle NKÚ nový informační systém sice významně zlepšil komunikaci a koordinaci záchranářů, ale nesplnil minimálně pět ze 13 dílčích cílů, které generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) vytyčilo v projektové dokumentaci. Do ostrého provozu byl informační systém s dvouletým zpožděním uveden v lednu 2016, z nákladů téměř 364 milionů korun zaplatila 288 milionů Evropská unie.

V rámci projektu měly všechny složky záchranářů vzájemnou komunikaci převést na už vybudovanou integrovanou telekomunikační síť ministerstva vnitra. Pražská zdravotnická záchranná služby se ale k síti nepřipojila. "Operátoři záchranky v Praze tak museli i nadále všechny informace o zásazích předávat hasičům a policii telefonicky," uvedl NKÚ.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že nový informační systém zrychlil a zefektivnil práci záchranářů a umožňuje koordinaci a rychlou komunikaci mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Přes problémy z doby minulých vlád, které způsobily zpoždění projektu, se současnému vedení ministerstva podařilo systém dokončit a přitom dodržet pravidla pro unijní dotace, uvedl náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal. Pražská zdravotnická záchranná služba se podle ministerstva k systému připojí v letošním roce.

Čtěte také: Vnitro chce vybudovat dohledové centrum nad informačními systémy

Opožděné zakázky

Podle kontrolního úřadu mohlo vedení hasičů vybrat dodavatele systému v otevřené soutěži už v roce 2011, ale na požadavek ministerstva vnitra zadalo zakázku Odštěpnému závodu ICT České pošty, se kterým mohlo smlouvu podepsat až v březnu 2013. Projekt měl být přitom dokončen už závěrem téhož roku. "Odštěpný závod ICT navíc neměl ke splnění všech projektových úkolů dost zaměstnanců ani výpočetní techniky, musel vypsat některé zakázky, s nimiž původně nepočítal, a u některých zakázek se opozdil," poznamenal NKÚ.

Generálnímu ředitelství HZS se do ukončení prověrky od NKÚ nepodařilo uzavřít s Odštěpným závodem ICT kvůli jeho finančním požadavkům smlouvu na provoz informačního systém. Servis informačního systému tak byl zajištěn jen na záruční dobu, tedy do konce roku 2017. "Další tři roky sice musí odštěpný závod poskytovat servisní podporu, není už ale jakkoli vázán lhůtou, do kdy musí případné závady odstranit," uvedl NKÚ.

Kvůli zpoždění projektu a hrozbě pro dočerpání evropských dotací vedení hasičů z projektu vypustilo vznik národního systému příjmu tísňového volání za více než 150 milionů korun. Nevznikla tak jednotná technologie pro příjem tísňového volání. Záchranářům to komplikuje sdílení informací o místě nehod a dalších událostí a informací o pohybu sil vyslaných k zásahu, tvrdí NKÚ. Podle něj tak nadále existuje celkem šest různých informačních systémů pro příjem tísňového volání.