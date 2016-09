Iniciátoři brněnského referenda poslali pozdě jména do komisí

Brno – Občanská aliance Referendum 2016, která je iniciátorem lidového hlasování o budoucnosti brněnského nádraží, propásla termín, do kterého měla poslat své zástupce do centrální volební komise a do okrskových volebních komisí. Město nyní řeší, zda existuje cesta, jak zástupce aliance do centrální komise dostat. V městských částech mohou zástupci být, avšak ne jako delegáti přípravného výboru referenda. Záleží na přístupu starosty každé městské části, řekl na úterní tiskové konferenci brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Referendum se uskuteční společně s krajskými volbami 7. a 8. října. Zmocněnec přípravného výboru Jakub Patočka v úterý poslal Vokřálovi otevřený dopis, v němž na něj apeluje, aby zarazil „maření referenda úředníky". Označil je za sluhy bývalého vedení města, tedy ČSSD a ODS, řada jejichž členů je odpůrcem konání referenda. „Je politický zájem na tom, aby naši delegáti nemohli na průběh referenda dohlížet," uvedl Patočka. Vokřál označil pozdní dodání delegátů do komisí jako hloupou chybu, která přípravu referenda a pozici města spíš komplikuje. „Navíc ještě není definitivně rozhodnuto a složení komise jsme ještě neuzavřeli. Nicméně nenechám se do ničeho tlačit a město se snaží dělat všechno pro to, aby nebyl důvod referendum soudně napadnout," řekl Vokřál. K centrální městské komisi se scházejí informace z okrskových komisí, které sčítají průběžnou účast a posléze hlasy. Přípravný výbor se podle Patočky obává manipulace. „Máme strach, že se budou výsledky falšovat," řekl. Vokřál odmítl tyto obavy jako nedůvodné. „Nežijeme ani v Rusku, ani na Balkáně," prohlásil. Vokřál odmítl i tvrzení, že město se nechová aktivně. „Jde dělat více a jde dělat méně. Vedení Brna po volbách nereagovalo na termín navržený bývalou koalicí a umožnilo konání společně s krajskými volbami a řádnou přípravu referenda," řekl primátor. Město podle něj vede informační kampaň, která zahrnuje letáky v tramvajích, na pěti frekventovaných místech v Brně rozmístilo panely, kde si mohou lidé prohlédnout vítězné urbanistické návrhy nádraží pod Petrovem i odsunutého nádraží a ve čtvrtek bude v sále Břetislava Bakaly veřejná debata s odborníky. „V prvním bloku vystoupí dopravní odborníci z Kordisu a z dopravního podniku, ve druhém autoři vítězných urbanistických návrhů a ve třetím primátor a také právník města, který město zastupoval v soudních sporech, které se týkaly referenda," uvedl náměstek primátora Martin Ander (SZ). Aby byl výsledek referenda závazný, musí přijít 35 procent voličů. Patočka uvedl, že pokud se to nepovede, není problém vyhlásit referendum za dva roky znovu, jak povoluje zákon. „S tím tak nějak počítám," poznamenal Vokřál. Výhody a nevýhody dvou možných poloh nádraží nyní srovnává studie proveditelnosti, hotová však bude až v první polovině příštího roku.

Autor: ČTK