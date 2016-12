Inkluze je zločin na dětech, říká Václav Klaus mladší

Havlíčkův Brod /ROZHOVOR/ - Má všeobecní vzdělání budoucnost? Je inkluze krok tím správným směrem? To byla hlavní témata přednášky, kterou v Havlíčkově Brodě nedávno připravil Okrašlovací spolek Budoucnost.

Havlíčkův Brod nedávno navštívil Václav Klaus mladší. V debatě si servítky nebral, takzvanou inkluzi označil ji za zločin.Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Jako hosta pozval Václava Klause mladšího, který si našel čas, aby následně odpověděl Havlíčkobrodskému deníku na některé otázky z oblasti politiky a školství.

Blíží se volby do poslanecké sněmovny. Hodláte kandidovat?

Ano, hodlám kandidovat v primárkách ODS v Praze, a pak do sněmovny.

S ohledem na to, že se ve svých komentářích věnujete hlavně vzdělávání, uvažoval jste o tom, že byste se stal ministrem školství? Pokud ne, tak co je důvodem?

Ano, chci změnit stav českého školství. Dosud jsem jen víceméně z nuly (nebo z mínusu) vybudoval jednu úspěšnou síť škol – rád bych pohnul i celým systémem.

Zaměřme se ještě výš. S ohledem na to, že se blíží i volby prezidentské a kandidovat v nich může zřejmě kdokoliv, třeba i milovník hazardu, nemáte chuť pokračovat v rodinné tradici a kandidovat na prezidenta? Voliče byste jistě našel.

Absolutně mimo realitu a moje plány. Myslím na ty poctivé učitele, na ty, co se snaží především učit. Na ředitele, kteří ještě nerezignovali a nejdou jen cestou nejmenšího odporu a snaží se ze svojí školy udělat maják kultury a vzdělanosti ve své obci a okolí. Těm bych rád přinesl naději a jistou změnu.

Pokud si dobře pamatuji, váš otec Václav Klaus hodnotil pozitivně v posledních volbách kandidaturu Miloše Zemana. A co vy? Jaký je Miloš Zeman prezident?

Nekritizoval jsem nikdy ani prezidenta Havla, ani prezidenta Klause, ani prezidenta Zemana. Jsem vlastenec – úřad prezidenta je důležitý a měl by být symbolem.

Ale zpět k ODS. Ta se v aktuálních průzkumech pohybuje mezi 5 a 10 procenty. Co podle vás potřebuje Občanská demokratická strana, aby se vrátila na vrchol? Nepomohl by ODS například razantnější předseda, než je Petr Fiala nebo nějaká výrazná osobnost jako byl Václav Klaus starší?

Věnuji se školským tématům, k tomu mám mandát. Nemám mandát hodnotit vedení strany ODS . kromě jiného jsem neprošel žádnými volbami dosud.

Co na váš návrat do politiky říkal váš otec?

Nic. Je mi už 47, desítky let nebydlím s rodiči a živím se sám. V jádru myslím hájím dosti podobné hodnoty jako můj otec, takže velké rozpory to mezi námi nevyvolává.

Politiku raději opustíme. Měl jste v Havlíčkově Brodě zajímavou přednášku na téma školství. Váš názor je tedy takový, že inkluze by v té navrhované podobě neměla být schválena?

Inkluze již probíhá a je to zločin na dětech s mentálními handikepy, které stát žene od skutečných specialistů z praktických škol k nějakému osmnáctiletému asistentovi s pouhým čtrnáctidenním kursem. Že to nepřidá ani normální učitelce ve škole, která teď na vše vede padesát papírů, je také jasné.

Jak inkluze změní výuku a hlavně, kdo to bude platit?

Jak se to má financovat, neví ani ministerstvo školství. Bere to jako ideologický projekt, který provede bez ohledu na cokoli.

Co říkáte na navrhovanou komplexní reformu financování škol?

Jedním slovem je to „finanční inkluze". Princip, že se školství financuje „za žáky", kvůli jejichž vzdělávání platíme přes 140 miliard korun, je logický, jednoduchý a správný. Vše ostatní je už jenom kočkopes a dar nenaplněným školám.

V jakémsi rozhovoru jste údajně prohlásil, že ministryně školství Kateřina Valachová klame tělem a dělá bílého koně. Jak jste to myslel?

Do školství ministryně Kateřina Valachová přišla bez jakékoli znalosti a zkušenosti. Je to víceméně jenom poskok neziskovek a politicko-ekonomických skupin, které zůstávají za kulisami.