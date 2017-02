Islamisté zneužili arabské jaro k posílení vlivu, říká odborník

Islámští radikálové zneužili nepokoje arabského jara k rozšíření svého vlivu a k větší radikalizaci obyvatelstva v severní Africe a na Blízkém východě. Přispělo to k rozšíření terorismu, který by jinak měl mnohem menší rozsah, než má nyní. Na přednášce v Praze to řekl někdejší džihádista a nynější analytik londýnského střediska Quilliam Foundation Noman Benotman.

Fotogalerie 6 fotografií Někdejší libyjský spolupracovník špiček Al-Káidy a nynější analytik Noman Benotman.Foto: ČTK

Západ podle Benotmana vnímal arabské jaro jako příležitost, aby se arabské země posunuly k demokracii, jako se to podařilo postkomunistickým státům ve střední a východní Evropě. Nespokojenost s vládami ale využila islamistická uskupení, která řadu let budovala paralelní struktury k oficiálnímu státu, a islamisté se v mnoha případech začali dostávat k moci. Politický vzestup islamistů přitom podle Benotmana přispěl k další radikalizaci obyvatel. "Bylo to vidět v Egyptě, který se za několik měsíců vlády (prezidenta a představitele Muslimského bratrstva Muhammada) Mursího změnil ve zcela jinou zemi," řekl analytik. Islamisté podle něj k posílení vlastní pozice šíří ve společnostech pocit, že za všechny problémy na Blízkém východě i za drobné potíže v životech lidí může Západ. Právě radikalizace obyvatel vede podle Benotmana k tomu, že na Blízkém východě i jinde ve světě přibývá teroristických útoků. "Nemyslím si, že by bez arabského jara nebyli žádní teroristé. Ale útoků by bylo méně a bylo by možné udržet to pod kontrolou," řekl. Zároveň zdůraznil, že je třeba důsledně rozlišovat mezi islamisty a muslimy. Běžní muslimové totiž tvoří 90 procent obětí islamistů, kteří i ve vlastní propagandě uvádějí, že i když je hlavním nepřítelem Západ, je třeba nejprve dobýt muslimské země, než bude možné obrátit se proti Západu.

