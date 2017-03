Islámský stát? Fanatici, kteří nemají náboženský cíl, říká lékař Abass Jahaf

/ROZHOVOR/ Jaké je být uznávaným lékařem v České republice, když pocházíte z muslimské země? A zvláště v době, kdy Islámský stát (IS) terorizuje svět stále početnějšími útoky? Doktor Abass Jahaf byl zhruba před třiceti lety z Jemenu vyslaný do tehdejšího Československa na studia. Dnes má české občanství, pracuje v Nemocnici Most na urologickém oddělení a spolupořádáním společenských akcí se snaží sblížit muslimskou komunitu s českými občany.

„Ohlasy na tyto akce jsou výborné," těší ho. Přesto se i v práci už několikrát setkal s nedůvěrou pacientů. „Někteří odmítli, abych je vyšetřil. Na druhou stranu jsou ale tací, kteří chtějí pouze ke mně," je rád.

Přesto se reakcím některých pacientů nediví. Teroristické útoky Islámského státu trápí i jeho. „Velmi mě mrzí, že jsou tito fanatici s islámem spojovaní. Nemohou mít žádný náboženský ani lidský cíl," vysvětluje v rozhovoru Deníku.

V České republice pracujete už několik let a jste uznávaným lékařem. Proč jste se zhruba před třiceti lety rozhodl právě pro život zde?

Byl jsem vyslaný na studium vysoké školy do tehdejšího Československa. Po promoci jsem dodělal atestaci a následně další stupeň specializace. A jak čas plynul, začal jsem se tu cítit po těch letech jako doma. Narodily se tu mé děti, chodí zde do školy a za tu dobu jsem si zde našel já i má rodina mnoho přátel. A i když jsem měl nabídky ze Švédska či Velké Británie, zůstal jsem zde. Jiný domov nehledáme.



Minulý týden došlo k další tragédii přímo v Londýně u britského parlamentu. Vy dobře znáte islám, víru, pravidla a zákony. Jak se tedy pak koukáte na titulky z noviny, když si přečtete, že Islámský stát spáchal další teroristický útok? Co ho k tomu podle vás může vést?

Hned v úvodu bych se chtěl ohradit proti názvu a spojování těchto neislámských fanatiků s islámem. S islámem nemají nic společného, protože počet muslimských obětí této organizace (IS) je tisíckrát vyšší. A velmi mě mrzí, že jsou s islámem spojování. A k motivu těchto fanatiků? Podle mého názoru je politicko-ekonomický. Nemohou mít žádný náboženský ani lidský cíl. Přesto si myslím a jsem pevně přesvědčený, že zlo nikdy nevyhraje nad dobrem.

Přesto právě toto zlo má na svědomí mnoho lidských životů…

Naše snaha by měla směřovat k jednotě a návratu k lidským hodnotám jako jsou lidskost, vyznání, spravedlnost, láska, ohleduplnost. Lidé na celém světě by se zkrátka měli vrátit k tradičním kořenům islámu, křesťanství, judaismu a jiným lidským hodnotám. A každý by měl začít nejprve u sebe, u své rodiny, protože ze dne na den se svět nezmění. Náš úkol je postavit se tomu zlu a eliminovat ho – láskou, tolerancí a spoluprací. Každý dle svých možností.



Souhlasím. Ale kdo tedy podle vás tvoří tuto teroristickou skupinu?

To opravdu netuším, kdo jsou členové této organizace a proč to dělají ve jménu islámu.



Ale přidává se k ní stále více lidí.

Je to jen můj názor, ale když se podíváme na původ těchto muslimských mladíků, zjistíme, že pocházejí z izolované společnosti. Nepracují, mnoho z nich má bohatý kriminální rejstřík. V mnoha případech se například mohou mstít společnosti, která jim nedala možnost se zařadit do běžného života. A to platí i pro mladíky z Evropy a dalších koutů světa.

Právě kvůli teroristickým útokům, které mají na svědomí tito fanatici, se pak ostatní lidé koukají na arabské národy jako na hrozbu. Vy osobně pociťujete u svých pacientů nějaké negativní reakce kvůli vašemu původu?

Co se týče chování pacientů, setkal jsem se s reakcemi kladnými i špatnými. Beru to jako součást pracovního rizika.



Povídejte.

Už několikrát se mi stalo, že pacient odmítl, abych ho vyšetřil. Na což samozřejmě má právo. Na druhou stranu jsou ale tací, kteří chtějí pouze za mnou. Takže to není až tak zlé.

A co situace v běžném životě, mimo nemocnici?

To ano, mám velký strach o svou rodinu. O budoucnost a bezpečí svých dětí. Vím, že extrémismus nemá národnost ani náboženskou identitu. Je to zlo, které může proniknout kamkoliv.



Máte nějakou špatnou zkušenost?

Rodina už se setkala s projevy nenávisti. Bohužel znám i několik případů z mého okolí, kdy nešlo jen o slovní napadení, ale bohužel i fyzické. Je to o jednotlivcích, kteří jsou špatně informováni, nebo fanatizovaní.



Muslimská komunita v Teplicích, kde žijete, je velmi početná. Snažíte se nějakým způsobem (např. společenskými akcemi) přiblížit místním lidem, aby ve vás měli důvěru a neměli předsudky?

Nejprve bych chtěl upozornit, že termín „velmi početná komunita" je trochu přehnaný. A to z prostého důvodu: počet obyvatel Teplic je přibližně 55 tisíc. A arabskou komunitu, respektive muslimsko-křesťanskou, tvoří asi 200 až 300 členů. Žádné statistiky ale nejsou. S mými kolegy se ale snažíme přiblížit ostatním lidem naši společnost. Organizujeme různé kulturní a sportovní aktivity.



Jaké jsou reakce místních obyvatel na ně?

Ohlasy jsou výborné. Účast spoluobčanů je vždy vysoká.



Jak by se podle vás daly ještě více zlepšit vztahy mezi muslimy a českými občany, posléze Evropany?

Já osobně bych byl rád, kdyby se zlepšil dialog a eliminovaly se tak předsudky „vy zlí, my dobří". Pomohli by politici s racionálními názory bez ohledu na výsledky voleb, novináři s pravdivými informacemi a lidé, kteří chtějí žít v míru a společenské harmonii.



Pojďme trochu odbočit. Nový americký prezident Donald Trump podepsal nový protiimigrační dekret, který zakazuje prozatím po dobu 90 dní vstup na území Spojených států občanům Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie. Dekret má za cíl předejít riziku teroristických útoků. Jak na toto rozhodnutí pohlížíte vy?

Nechtěl bych moc komentovat politiku prezidenta Donalda Trumpa. A to z jednoho prostého důvodu: on vyhrál volby díky hlasům fanatických skupin a nyní se snaží plnit volební sliby. Ale Amerika není Trump. Věřím, že všechno se změní k lepšímu.

Myslíte si, že je tu jiskra naděje, že se vztahy mezi muslimy a Evropany či Američany zlepší?

Jsem optimista a věřím, že pravda nakonec zvítězí a zlo nikdy nebude dominantní. Musíme se spojit a proti zlu bojovat. A doufám, že i tento rozhovor k tomu pomůže. Vztahy Evropanů a Američanů s muslimy budou normální, když budeme všichni stát proti fanatismu všeho druhu. Nemá rád separace „vy – my". Všichni jsme na jedné lodi a pro lepší budoucnost se musíme navzájem tolerovat. V Čechách se hodně používá termín, který je pro mě pravdivý a sám ho hodně používám: Vždy je to v lidech.

Děkuji Vám za Váš zájem a přeji Vám, Vaší rodině a celému národu hodně pohody, porozumění a hlavně hodně zdraví.

