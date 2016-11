Jaderná dohoda s Íránem může podle Zaorálka stabilizovat region

Praha - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek je přesvědčen, že Spojené státy pod vedením nového prezidenta Donalda Trumpa neustoupí od dohody s Íránem o jeho jaderném programu. Naplňování dohody může stabilizovat celý blízkovýchodní region, řekl dnes Zaorálek po jednání se svým íránským protějškem Mohammadem Džavádem Zarífem. Vyzval také ke spolupráci s Íránem při boji proti teroristické skupině Islámský stát (IS).

Lubomír ZaorálekFoto: Deník/Martin Divíšek

"Jsem přesvědčen, že posilování důvěry a dialog mezi Íránem a mezinárodním společenstvím, jehož součástí je i tento náš česko-íránský dialog, je něco, co má velký význam pro celý region. Pokud bude dál úspěšná tato spolupráce, je to něco, co může významně stabilizovat celou oblast," řekl Zaorálek.

Ocenil, jakým způsobem je jaderná dohoda s Íránem zatím naplňována, a vyjádřil přesvědčení, že tomu bude stejně i nadále, přestože Trump ve volební kampani dohodu ostře kritizoval. "Věřím na realismus americké politiky. Jsem plný víry v to, že nový americký prezident bude pokračovat ve stopách něčeho, co bylo úspěšné," řekl Zaorálek. Varoval přitom, že bez jaderné dohody s Íránem hrozí na Blízkém východě vznik podobného napětí jako na Korejském poloostrově, kde kvůli nukleárnímu programu Severní Koreje hrozí šíření jaderných zbraní.

Íránský jaderný program vzbuzoval obavy z toho, že se Írán snaží energetickými technologiemi zamaskovat vývoj jaderné zbraně. Loni se podařilo uzavřít dohodu, která umožňuje kontrolu íránských jaderných aktivit. Výměnou za to mezinárodní společenství zrušilo sankce, které na Teherán uvalilo.

Zaríf uvedl, že Írán je připraven jadernou dohodu naplňovat, pokud to učiní i ostatní strany. "Je to dobrá dohoda a je v zájmu všech ji dodržet," řekl. Upozornil však, že pokud by některá ze stran dohodu nenaplnila, Írán je připraven hledat k ní alternativy.

Ministři se také shodli, že je třeba zasáhnout proti hrozbě, kterou představují teroristické skupiny působící na území Sýrie. "Jsme připraveni spolupracovat s našimi přáteli v České republice a v Evropské unii při řešení hrozby extremistického násilí i terorismu, který ohrožuje Blízký východ, střední Asii i Evropu. Nikdo není vůči této hrozbě imunní a musíme proti ní vystupovat společně," řekl Zaríf.

Zaorálek potvrdil, že porážka IS i dalších teroristických uskupení je nutná pro dosažení míru v Sýrii. Zároveň je ale podle něj potřeba zachovat územní soudržnost země a její sekulární charakter.