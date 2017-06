Jaderná energetika zvyšuje vaši životní úroveň, řekl v Dukovanech Zeman

Kdo má dotaz na pana prezidenta? Zavládlo dlouhé ticho. Zaměstnanci dukovanské jaderné elektrárny na Třebíčsku zůstávali na slovo skoupí. A to přesto, že prezident Miloš Zeman je chvíli předtím svým zvláštním způsobem pochválil.

„Průměrná mzda v Dukovanech je 57 tisíc korun měsíčně. Dovolte mi, abych vám k tomuto skvělému údaji blahopřál. Jste daleko nejlepší. Je vidět, že jaderná energetika kromě dalších pozitivních efektů zvyšuje i vaši životní úroveň,“ řekl Zeman.

Dodal, že jaderná energetika je jeho srdeční záležitostí. A že by si velmi přál, aby se jaderné strojírenství v tuzemsku opět rozvíjelo. České podniky by se podle něj měly podílet na výstavbě jaderných bloků i v řadě zahraničních zemí, nejen v Dukovanech.

Zeman nevylučuje ani účast ruských firem na výstavbě nových tuzemských jaderných bloků. „Politická situace je věc krátkodobá, ale výstavba jaderné elektrárny je věcí dlouhodobou. Záleží na tom, kdo co nabídne,“ pronesl.

Kritizoval také dotace do solárního byznysu. Ročně jde ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie podle něj 35 miliard korun. „Je to past, do které nás dostaly minulé vlády a také minulé parlamenty. Nemá ale cenu plakat nad rozlitým mlékem. Je potřeba najít řešení, jak solární barony odstraníme,“ nechal se slyšet.

Ředitel dukovanské jaderné elektrárny Miloš Štěpanovský na rozloučenou předal prezidentovi darem tričko s obrázkem elektrárny. „To si obleču, až budu o dovolené jezdit na člunu,“ reagoval Zeman. Nádavkem dostal ještě ochranou přilbu, která je součástí povinné výbavy zaměstnanců v elektrárně. Ředitel elektrárny ji prezidentovi předal se slovy: „Chráníme si hlavy, aby se nám v nich něco nepomíchalo.“ Miloš Zeman zpochybnil, že se jeho velká hlava do přilby vejde. Jak poté předvedl, vešla se.