Jak bránit krádežím kol? Lidé si je nechávají označit syntetickou DNA

Mikrotečky, které jsou pouhým okem téměř neviditelné. I takovým způsobem, kdy strážníci označí jízdní kolo syntetickou DNA s jedinečným kódem, se dá bojovat proti krádežím kol.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Forenzní značení syntetickou DNA nabízíme již čtvrtým rokem, a to nejen pro jízdní kola, ale také koloběžky a invalidní vozíky. Této možnosti už využilo na tři tisíce cyklistů a koloběžkářů. Označili jsme i dva invalidní vozíky,“ řekla Lenka Biolková z frýdecko-místecké městské policie. Jízdní kolo se značí zhruba na deseti místech, a to tak, aby ani majitel neviděl, které části jsou označeny. Vyhledávání mikroteček se provádí pomocí UV-světla.

Práce strážníků je někdy ztížená znečištěným jízdním kolem, na kterém značení nedrží. Pro zaevidování kola je nutné mít u sebe občanský průkaz a doklad o nabytí kola. V případě, že vlastník už tento doklad nemá, podepíše na místě čestné prohlášení o nabytí kola do svého vlastnictví.

„O značení jízdních kol je mezi lidmi zájem. Svědčí o tom skutečnost, že strážníci jezdí od letošního roku značit kola i do okolních obcí, a to na základě smlouvy s Mikroregionem Frýdlantsko-Beskydy, který zahrnuje třináct obcí. Kola v nich značí o sobotách, opět od září do poloviny října,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

Ve Frýdku-Místku se kola značí ode dneška až do konce října, a to v Kontaktním centru prevence v křížovém podchodu v Místku. Lidé můžou přijít vždy v pondělí od půl deváté do dvanácti hodin a od třinácti do sedmnácti hodin. Značení je pro občany zdarma.

Označená jízdní kola jsou nejen v databázi magistrátu, ale i celosvětové databázi výrobce forenzního značení, což odrazuje pachatele od krádeží a usnadňuje identifikaci odcizených jízdních kol a pátrání po nich.

„Při značení pořizujme také fotodokumentaci kola nebo koloběžky. Nejedenkrát si ji od nás vyžádali policisté, kteří pátrali po ukradeném kole, od kterého majitel neměl fotografii,“ uzavřela Lenka Biolková.