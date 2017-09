Jak chutná po Pohlreichovi v olomouckých jídelnách? Nálepka nikde nevisí

Stát nás drtí, stěžují si soukromí lékaři. Vedení resortu zdravotnictví podle nich nepřiměřeným způsobem protežuje velké nemocnice na úkor malých ambulancí. To údajně způsobí, že je do dvou let zavřou stovky soukromých lékařů. Zmizí hlavně ordinace ve vesnicích a malých městech.