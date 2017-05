Jak přežít teroristický útok? Exšéf rozvědky Šándor vydal knihu

Nebezpečí spáchání teroristického útoku v České republice je mnohem nižší než pravděpodobnost zapojení do dopravní nehody. Přesto není otázkou jestli, ale kdy a kde k takovému útoku dojde, píše bývalý šéf vojenských zpravodajců Andor Šándor ve své nové knize. Radí v ní lidem, jak přežít teroristický útok, výpadek elektrického proudu, nebo jak se vyvarovat nebezpečí na internetu a při cestování.

Šándor při dnešní prezentaci řekl, že knihu napsal, protože měl pocit, že podobná publikace v České republice chybí. Lidé podle něj nevědí, jak by se v krizových situacích měli zachovat. "Zcela nepochybně se dá sestavit základní rámec pravidel pro každého, jak se chovat za dané situace, pokud sám není vysloveně terčem útoku," poznamenal Šándor.

Podle Šándora nebezpečí, že se lidé stanou na území ČR obětí teroristického útoku, je mnohem menší než nebezpečí plynoucí z automobilových nehod, při kterých ročně jen v zemích Evropské unie zemře asi 25.000 lidí. "Nechává nás to však více méně klidnými," poznamenal. Dodává, že i když takzvaný Islámský stát nebo teroristická síť Al-Káida v posledních letech spáchaly řadu brutálních útoků, nemají jich na svědomí tolik co třeba Irská republikánská armáda nebo baskická ETA. "Před rokem 1989 bylo v Evropě útoků o poznání více, nebyly však tak drastické a jejich mediální pokrytí bylo podstatně slabší," píše Šándor v knize.

Varuje také před štvaním proti muslimům v ČR, kteří podle něj v Česku tvoří sice ne bezproblémovou, ale zároveň nezradikalizovanou komunitu. Zvyšující se tenze podle něj paradoxně může vést právě k nějakému útoku.

Domnívá se přesto, že není otázkou, jestli k nějakému útoku v ČR dojde. "Nevíme jen kdy - kde - jak," uvedl. Šándor třeba lidem radí, aby v případě výbuchu v budově co nejdříve objekt opustili. Při bombovém útoku na otevřeném prostranství by naopak měli zalehnout, zakrýt si hlavu a čekat. Na tiskové konferenci zmínil příběh svého kolegy ze zpravodajské oblasti, který zažil loňský bombový útok na bruselském letišti. Díky výcviku podle Šándora po prvním výbuchu okamžitě zalehl na zem. Vedle něj zůstal stát muž, který se jeho chování podivoval. Druhý výbuch pak onoho muže zabil.

Pokud útočí střelec a je blízko, lidé by si měli lehnout na zem, zalehnout děti či blízké a nezvedat hlavu. Když je útočník daleko, měli by se skrčit, kličkovat a utíkat na příhodné místo, kde se ukryjí. Rukojmí by neměli navazovat s únoscem oční kontakt a neměli by ho provokovat. Přihlížející by neměli nic zveřejňovat na sociálních sítích.