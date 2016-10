Jak pružný je hřbet českých politiků?

Do Česka přijel tibetský duchovní vůdce a dění kolem jeho návštěvy s trochou nadsázky vykazuje prvky absurdního dramatu. Ve čtvrtek se s dalajlamou sešel ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), což evidentně vystrašilo všechny nejvyšší ústavní činitele v zemi.

Prezident Miloš Zeman, předsedové Senátu a sněmovny Milan Štěch a Jan Hamáček a premiér Bohuslav Sobotka ani nečekali na obligátní výhrůžky, že taková schůzka bude mít dopad na vztahy Číny s Českou republikou, a iniciativně vydali prohlášení, v němž se velmi důrazně od Hermanovy schůzky s dalajlamou distancovali. „Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány," uvádí se v prohlášení.

Obchod. Žádná sláva

Vidina možných čínských investic je mocná. Nicméně od roku 2012, kdy tehdejší premiér Petr Nečas skončil s „dalajlamismem", se český export do Číny příliš nezvyšoval. Loni představoval podíl na celkovém vývozu jen 1,2 procenta. Obchodní výměna je přitom velmi nevyrovnaná. Zatímco loni Česko vyvezlo do Číny zboží v hodnotě 45 miliard korun, opačným směrem putovalo zboží v hodnotě 465 miliard korun.

Už kvůli těmto číslům se řada politiků nebojí, že by Hermanova schůzka s dalajlamou měla na obchod s Čínou reálný dopad. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) se dokonce lidoveckého kolegy ve vládě zastal. „Copak dalajlama může ohrožovat Čínu? Vždyť nic nechce, je symbolem nějakých hodnot. To prohlášení bylo úplně zbytečné, nemůže mít vliv vůbec na nic. Obchodní bilance s Čínou je pořád stejná, stále desetkrát víc dovážíme, než vyvážíme. Slyšel jsem hlasy asi od tří skupin, které šly do holportu s čínskými pseudoinvestory s podivnými penězi, že se jim to už nelíbí a litují toho," míní šéf ANO.

Vlastně podobně to vidí i senátor Jaroslav Kubera (ODS). „Jediné, co se může stát, že Čína bude vyhrožovat tím, že prodá (fotbalový klub) Slavii. Ale nic se nestane, obchod pojede dál. Jedna věc je politika a to, co se objeví na internetu, druhá je reálný obchod," řekl ČTK senátor.

Ztráta kompasu

Řada jeho stranických kolegů se také kvůli prohlášení čtyř ústavních činitelů s dalajlamou sešla v prostorách Senátů. Nakonec na setkání dorazilo asi 50 politiků.

Dalajlama do Česka poprvé přijel v roce 1990, na pozvání Václava Havla. Ten byl také vůbec první hlavou státu na světě, která dalajlamu oficiálně pozvala.

Bývalý diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský v reakci na prohlášení čtyř ústavních činitelů v ČT24 uvedl, že „někteří z nejvyšších představitelů státu zcela ztratili hodnotový kompas a už nevědí, ke které straně patří. Nebo to možná vědí až příliš dobře. Dělají škodu a ostudu této zemi. To je vážný problém a nejde tady o dalajlamu".

Bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, USA a Velké Británii Žantovský se podivil nad tím, že v textu bylo použito spojení strategické partnerství. „Pokud vím, tak v koncepci, kterou se řídí česká zahraniční politika, nic jako strategické partnerství s Čínou není, je to důležitý obchodní vztah, to jistě, ale strategické partnerství udržujeme s Evropskou unií, se svými spojenci v Severoatlantické alianci, ale nevím nic o tom, že vláda nebo jakýkoliv ústavní činitel přijal politiku strategického partnerství s Čínou."

Prohlášení kupodivu nevzešlo z Hradu, což mohl leckdo očekávat, ale z Černínského paláce, tedy od ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD). To potvrdil i jeden ze signatářů textu Jan Hamáček. „Text vznikl na ministerstvu zahraničních věcí, které došlo k názoru, že je potřeba potvrdit naši pozici ve vztahu k Číně, jež je neměnná od doby navázání diplomatických styků," řekl.

Zároveň dalajlamu chápe jako duchovní osobnost světového významu, avšak v politické rovině jsou na čínské straně stále otazníky. „Pokud naši diplomaté dospěli k názoru, že je třeba takové prohlášení vydat, nemám důvod jim nevěřit," dodal.

Setkání a vlajky

S tibetským duchovním se včera dopoledne setkala padesátka poslanců a senátorů. Řada vysokých škol pak pět minut před polednem vyvěsila kvůli prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů tibetskou vlajku.

Setkali se s dalajlamou:

Marek Ženíšek (TOP 09), Jaroslav Kubera (ODS), Petr Gazdík (STAN), Miluše Horská, (KDU-ČSL) Jiří Dienstbier (ČSSD), Václav Láska (SZ) či Martin Kolovratník (ANO) atd.

Vyvěsily vlajku: Masarykova univerzita Brno, Univerzita Karlova Praha, UJEP Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích atd.

Odborník na Čínu Martin Kříž řekl Deníku: Výhrůžky nebo sankce jsou deklarativní

Praha – Dalajláma se návštěvou České republiky opět postaral rozruch. Včera v jeho společnosti trávil chvíle i silnolog Martin Kříž.

Jak lze číst současné postoje české politické reprezentace v souvislosti s návštěvou dalajlamy?

Je to takový tanec mezi vejci po celé šíři politického spektra. Něco jako touha být těhotný, ale jenom trochu. Pokus o to tančit několik různých tanců naráz pro různé publikum.

Nakolik může setkání českých politiků s dalajlamou skutečně ohrozit vztahy ČR s Čínou, případně obchodní výměnu?

Čínská lidová republika má poměrně pregnantně definovanou zahraniční politiku na rozdíl od nejednotné Evropy i nejednotné politické reprezentace Spojených států. Tato nejednotnost je pro čínské vedení poměrně matoucí.

Naplnila Čína někdy svoje výhrůžky vůči jiným zemím?

Vzhledem k tomu, že většina reálných vztahů mezi Čínou a námi je do jisté míry pouze deklarativní, jsou proto deklarativní i výhrůžky nebo případné sankce.

Jak vnímá postoje českých politiků samotný tibetský duchovní vůdce?

Dalajlama je sice do jisté míry nejen duchovní autorita, ale samozřejmě i svým způsobem také globální politik. Na rozdíl od reálné politiky se ovšem vyjadřuje jednoznačně pouze k všelidským humanitním nebo duchovním principům. Ožehavé politické otázky komentuje pouze v narážkách, a i to velmi vzácně.