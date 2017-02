Krematorium pro zvířata na Ostravsku aneb Důstojné rozloučení s domácím mazlíkem

Domácí mazlíček. Dělá léta společnost, pak ale přijde den D, kdy toto období skončí. I zvířata žijí omezenou dobu… Co teď? Kam s mrtvým tělem?

Ilustrační foto.Foto: Shutterstock.com

Snad každého napadne zakopat. Ovšem pokud bydlíte v panelovém domě a venku mrzne až praští, vaše možnosti jsou více než omezené.

„Když nám doma umřelo morče, chtěli jsme ho pohřbít k ostatním zvířatům na zahradě na chatě. Ale v zimě na chatu nejezdíme. A tak jsme ho zabalili do plátna, několika igelitových sáčků, uložili do krabičky od zmrzliny a nechali až do jara v mrazáku," svěřuje se paní Karla z Ostravy.

„Strach, že si ho omylem rozmrazím v domnění, že jsem si z mrazáku vytáhla maso na nedělní oběd, jsem neměla. Krabička od zmrzliny v něm totiž byla jediná," dodává s úsměvem.

„Dotyčná paní použila zdravý selský rozum. Ideální možnost, jak to v dané situaci vyřešit. Můj společník má v našem veterinárním mrazáku máslo, rohlíky, a nikomu to nevadí. Je to přece zmrzlé," říká zvěrolékař Stanislav Cienciala z veterinární kliniky CTVET v Českém Těšíně, přestože se u jeho odpovědi sama dost ošívám…

„Svým klientům při úmrtí zvířete nabízím tři možnosti mohou zvíře nechat v ordinaci, můžu jim zařídit kremaci, nebo jej mohou zakopat na zahradě. Ti hloubavější samozřejmě přijdou na to, že nechat ho na veterině znamená, že tělo jejich miláčka poputuje do kafilerie spolu s krávami a prasaty… A tak nedůstojné rozloučení si nechtějí vůbec připustit," říká veterinář.

KREMATORIUM PRO ZVÍŘATA

Důstojné rozloučení s domácím zvířetem nabízí v republice několik zvířecích krematorií. Pro našince jsou nejblíže v Olomouci a Brně.

Převoz zvířete, jeho kremace a následný transport zpět vás může vyjít na desetitisíce. „Před pár dny uhynul náš ovčák. Byl trošku přerostlý a rozhodně neměl muší váhu. Když jsem si to spočítala, kremace s transportem by mě vyšla na dvanáct tisíc korun," říká chovatelka Jana z Bohumína.

„A kdo by teď v zimě na zahradě kopal tak obrovskou díru… Musela jsem se smířit s tím, že když tělo odvezu k veterináři, náš Filip skončí v kafilerii," krčila rameny mladá žena.

„Zvířecí krematorium v regionu zjevně chybí. Mohl by to být zajímavý a výdělečný podnikatelský projekt. Jako nejlepší místo se mi jeví Ostrava. Jezdili by sem i klienti z Polska. Od svých polských kolegů vím, že zájem o tyto služby by byl kousek za hranicemi, v Bielsku," říká Stanislav Cienciala.

„Osobně bych zvířecí krematorium přivítal. Jedna z věcí, které lidi kultivují. Po kremaci zvířete pak můžete mít urnu doma nebo si nechat z popela udělat ozdobný kámen na krk. Když už vydáte tisíce, něco z toho máte. A lidé jsou na rozdíl od doby před patnácti lety ochotni dát více do kremace než za samotnou léčbu zvířete," vysvětluje veterinární lékař.

ZAKOPÁNÍ NA ZAHRADĚ

Vyhloubit díru a mrtvolu zvířete uložit na vlastní zahradě není jednoduché. Splnit podmínky stanovené vyhláškou je téměř nemožné. Kdo z nás má například tak velkou oplocenou zahradu, aby mohl uhynulé zvíře uložit 100 metrů od domu a zároveň 50 metrů od sousedního pozemku, 200 metrů od zdroje vody a mrtvé tělo uložit nejméně do 50 cm hluboké jámy?

„Lidé tento zákon vůbec neznají, a stát má jiné starosti, než aby kontroloval, zda své zemřelé miláčky správně na svých zahradách zakopávají," usmívá se veterinář. Chovatelé by si přáli uložit zvíře na místě, kde spolu rádi pobývali, třeba v lese nebo na louce, i když jim tento pozemek nepatří. To ale není možné v žádném případě.

MOŽNÁ SE DOČKÁME KREMATORIA V BÍLOVCI…

Vážně se myšlenkou na zřízení krematoria pro zvířata zabývali před dvěma lety v Bílovci. „Zjistil jsem, že lidé v našem kraji nemají možnost se důstojně a zákonným způsobem se svým psem či kočkou rozloučit. Na kraji města Bílovce je pozemek, který se na to hodí. Nápad zaujal radní, Bílovečtí se v průzkumu také vyslovili pro. Ale je to dost náročný proces," říká starosta Bílovce Pavel Mrva. Ve zmíněné lokalitě město připravuje průmyslovou zónu. „Uvidíme, jestli se tento záměr opráší a zrealizuje. Může to trvat dva tři roky, protože je nutná zdlouhavá studie zátěže na životní prostředí," říká starosta. Krematorium by se provozovalo jako sociální podnik, samofinancovatelný, kde by našli zaměstnání obyvatelé Bílovce. „Bohužel, pořád se najdou projekty, které mají vyšší prioritu. Myšlenky se ale nevzdávám," dodal starosta Bílovce Pavel Mrva.